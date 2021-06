Segunda Divisão do Candangão

FFDF se reúne com clubes e define detalhes para a disputa da Segunda Divisão do Candangão Com início previsto para setembro, dez equipes entram na briga pelo tão sonhado acesso à primeira divisão de futebol do Distrito Federal. Antes da bola começar a rolar, o destaque é o retorno da Aruc aos campos profissionais