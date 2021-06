Clubes da Série A propõe liga para assumir a organização do Brasileirão

VP VICTOR PARRINI*

Em meio ao turbilhão que vive a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 19 dos 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro preparam o bote para assumir a organização da principal competição de clubes do calendário nacional. Nesta terça-feira (15/6), o grupo entregou um documento à direção da entidade com a finalidade de criar uma liga para organizar o torneio, hoje de responsabilidade da própria CBF.

Conforme apurado pelo ge.globo, houve uma reunião entre dirigentes e o agora presidente da confederação nacional, Antonio Carlos Nunes, a fim de discutir o tema e outros assuntos. O único clube da elite que não assinou o documento foi o Sport Recife, pois, na noite da última segunda-feira (14/6), o então presidente Milton Bivar renunciou ao cargo. Sem um novo mandatário para a cadeira, o clube terá de convocar uma nova eleição.

A partir do afastamento de Rogério Caboclo do comando da CBF, a iniciativa dos clubes de criarem uma liga própria ganhou ainda mais força nos bastidores. Outra reivindicação dos 19 dirigentes é ter maior participação nas decisões da entidade. Atualmente, o voto dos clubes da Série A na Assembleia Geral Eleitoral têm peso dois, enquanto as escolhas das federações estaduais equivalem a três. Para que a criação da liga seja concretizada, o artigo 24 do estatuto da CBF prevê a necessidade da aprovação da Assembleia Geral Administrativa, com a participação das 27 federações estaduais.

Em sua conta oficial no Twitter, o presidente do Bahia Esporte Clube, Guilherme Bellintani, se manifestou e divulgou parte do documento assinado pelos outros 18 clubes da Série A. “Há muito o que fazer, e isso começa já. Por novo calendário, mais planejamento, investimentos e receitas. Por democracia, com equilíbrio, união e trabalho”, ressaltou. O mandatário do tricolor baiano pediu para que não haja conflitos e ressentimentos. “Nós, clubes de futebol, queremos chegar mais próximo do que cada brasileiro espera de nós”, conclui em sua rede social.

