Com defesa em alta, Flamengo busca vaga contra o Coritiba

Em meio ao início da quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo entra em campo, hoje, por um objetivo diferente. Às 21h30, o rubro-negro recebe o Coritiba, no Maracanã, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o time carioca venceu por 1 x 0 e, agora, joga por um empate. Sem sofrer gols há quatro partidas, a equipe quer confirmar a solidez defensiva para confirmar a vaga. Se chegar ao quinto jogo sem ser vazado, o objetivo deve ser cumprido sem maiores dificuldades.

Nas primeiras partidas da temporada, a fragilidade do sistema de defesa notabilizou-se como a principal crítica ao Flamengo. Na Libertadores, por exemplo, o rubro-negro foi o segundo time mais vazado entre os 16 classificados para as oitavas de final. Os nove gols sofridos ficam atrás apenas das 14 vezes em que o Olímpia buscou a bola no fundo da rede. Com as cobranças, veio a evolução e o setor igualou o índice de 2019.

O zagueiro Rodrigo Caio apontou o segredo para o crescimento da defesa. “É gratificante, mostra a força desse grupo e do trabalho que está sendo feito. Muito feliz pelas partidas sem levar gols, é algo que a gente vinha cobrando muito. Mas sempre pontuo que não é só mérito da defesa, é da equipe toda. É preciso um time solidário, que se ajuda. Isso nos dá mais chances de chegar aos nossos objetivos”, detalhou.

O Flamengo novamente terá os desfalques dos selecionáveis Gabriel Barbosa, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Isla e Piris da Motta. O restante do time deve ser o mesmo que venceu o América-MG, no domingo, pelo Brasileirão. O técnico Maurício Souza segue no comando no lugar de Rogério Ceni. O técnico ainda se recupera da covid-19. No lado do Coritiba, a única baixa para a partida é o zagueiro Nathan Ribeiro, suspenso por expulsão no jogo de ida.