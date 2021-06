Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Vôlei

A seleção brasileira masculina sofreu, perdeu dois sets para a Eslovênia, mas buscou a virada e faturou mais uma vitória na Liga das Nações. Os atuais campeões olímpicos derrotaram a surpresa da competição por 3 sets a 2, em Rimini, na Itália.

» Santos

Pedido pelo técnico Fernando Diniz, o volante Camacho foi anunciado como o mais novo reforço do Santos. O atleta, de 31 anos, rescindiu seu contrato com o Corinthians e assinou compromisso com o time de Vila Belmiro até o fim de 2022.



» Handebol

As seleções masculina e feminina de handebol iniciaram nesta semana, em Portugal, a fase final de treinamentos visando a disputa dos Jogos Olímpicos. No total, serão 40 dias de trabalhos físicos, técnicos e táticos.

» Fórmula 1

Mesmo com o calendário afetado pela pandemia de covid-19, a Fórmula 1 prevê a volta do público aos circuitos no GP da Inglaterra, marcado para 18 de julho. A expectativa é de ocupar 25% da lotação máxima do circuito de Silverstone.