Tite esboça novidades no time

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Após estrear na Copa América com vitória sobre a Venezuela, por 3 x 0, em Brasília, no domingo, os titulares da Seleção Brasileira voltaram aos treinamentos, ontem, na Granja Comary. Na atividade, o técnico Tite trabalhou variações no 11 inicial do time verde amarelo e deixou em aberto possíveis mudanças na equipes para encarar o Peru, amanhã, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Durante a parte do treinamento transmitida ao vivo pela CBF TV, Tite escalou o provável time titular com as presenças de Thiago Silva, Fabinho, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha e Gabigol. Eles entraram nos lugares de Marquinhos, Casemiro, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus e Richarlison, respectivamente. As outras seis peças da equipe principal na atividade foram as mesmas a iniciar a partida contra a Venezuela.

As possíveis alterações na equipe indicam o cumprimento de uma promessa feita pelo treinador antes do início da Copa América. Em entrevistas, Tite destacou a intenção de também utilizar o torneio como laboratório e observar o maior número possível de jogadores em ação durante a disputa da competição sul-americana. O treinador também deve testar variações de esquema de jogo.

Um dos titulares mantidos na atividade, o volante Fred ratificou a possibilidades de testes na equipe. “Na Copa América, o Tite tem rodado a equipe para treinar da mesma forma, para todos estarem preparados. É importante que todos treinem da mesma forma. Fico muito feliz com essa chance, eu vinha trabalhando para voltar à Seleção Brasileira. Vou lutar para agarrar essa nova oportunidade”, ressaltou.

Hoje, a Seleção Brasileira fará um último treino visando a segunda partida na competição sul-americana. À noite, a delegação vai para o Rio de Janeiro e ficará concentrada em um hotel até a partida diante dos peruanos. Com três pontos conquistados, o time canarinho lidera o grupo B da Copa América ao lado da Colômbia. A equipe verde e amarela leva vantagem no saldo de gols: três contra um dos colombianos.



FASE DE GRUPOS

2ª Rodada

Amanhã

18h - Colômbia x Venezuela

21h - Brasil x Peru

Sexta-feira

18h - Chile x Bolívia

21h - Argentina x Uruguai

Lista olímpica tem 50 nomes

O técnico André Jardine elaborou uma lista com 50 nomes visando à disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Divulgada pela ESPN, a relação foi enviada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Dela, sairão os 18 nomes escolhidos para defender a camisa verde amarela em busca do bicampeonato. A convocação oficial deve ser feita amanhã.

A extensa relação foi feita considerando possíveis vetos de clubes brasileiros e europeus. Por não se tratar de uma data Fifa, as equipes não precisam liberar jogadores para a disputa olímpica. Sete dos 50 nomes atuam no futebol brasileiro: quatro são do Flamengo e três do Palmeiras. Neymar, Marquinhos e Weverton - possíveis escolhidos acima da idade limite de 24 anos - também aparecem, mas podem ter o chamado barrado.