Paradinhas 19

CB Correio Braziliense

» VASCO

Embalado pela vitória de virada sobre o Brasil-RS no último sábado, o Vasco receberá o Avaí, hoje, às 19h, em busca do segundo triunfo consecutivo na Série B do Brasileirão e de olho no acesso ao G-4 da segundona.

» CRUZEIRO

Sob nova direção depois da troca de Filipe Conceição por Mozart Santos, o Cruzeiro tenta deixar a vice-lanterna, hoje, às 21h30, contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O time ainda não venceu na Série B.

» VITÓRIA

Uma semana depois de eliminar o Inter da Copa do Brasil dentro do Beira-Rio, o Vitória visitará o Remo, hoje, às 16, no Baenão, em Belém, angustiado pelo primeiro triunfo na Série B. O time acumula duas derrotas.

» NÁUTICO

O campeão pernambucano de 2021 manteve a liderança da Série B ao derrotar o Vila Nova por 2 x 0, ontem, no Estádio dos Aflitos, no Recife. Byran e Vinícius balançaram a rede. O time tem 100% de aproveitamento.

» GRÊMIO

Douglas Costa tem tudo para ser a principal novidade do Grêmio no jogo de amanhã contra o Sport, na Ilha do Retiro. Maior contratação da temporada, ele está com a delegação no Recife e assumirá a camisa 10 tricolor.

» ARANHA

O ex-goleiro do Santos e de outros clubes do futebol brasileiro teve alta, ontem, do hospital, depois de se recuperar da covid-19. Ele seguiu para casa, em Minas Gerais, e agradeceu pelo apoio dos fãs.