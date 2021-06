CB Correio Braziliense

A Federação de Futebol do Distrito Federal definiu, ontem, a data do início da segunda divisão do Candangão. O torneio começará em 18 de setembro. O Grupo A terá Ceilandense, Legião, Brasília, Cruzeiro e Samambaense. No B, Aruc, Brazlândia, Planaltina, Bolamense e Paranoá. Dois times de cada chave avançarão às semifinais. Os sobreviviventes disputarão o título estarão automaticamente na elite.