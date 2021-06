Mané Garrincha tem tapete estendido para o clássico entre Argentina e Uruguai

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Jack Guez/AFP)

Mesmo que a contragosto de grande parte da população, no último fim de semana, foi dado o pontapé inicial para a Copa América 2021. O Estádio Nacional Mané Garrincha é o principal palco do torneio. No total, oito partidas foram agendadas para a praça que, inclusive, recebeu o jogo de abertura entre Brasil e Venezuela, com a amarelinha triunfando por 3 x 0. Na próxima sexta-feira (18/6), às 21h, a arena recebe o clássico do Rio da Prata envolvendo Argentina e Uruguai. O embate marca o retorno de Lionel Messi e sua seleção a Brasília após quase sete anos. Do outro lado do duelo, os uruguaios, com as estrelas, Suárez e Cavani, irão estrear nesta edição da competição continental e na capital federal.

Voltar a jogar em Brasília traz boas lembranças para os torcedores argentinos. Na última vez em que esteve na cidade, em 5 julho de 2014, a bicampeã mundial duelou com a geração dourada da Bélgica, comandada por Kevin De Bruyne e Hazard. Na ocasião, pelas quartas de final da Copa do Mundo no Brasil, os hermanos levaram a melhor por 1 x 0, com gol de Higuaín logo no início do jogo. O resultado colocou Messi e companhia na semifinais e, posteriormente, a equipe comandada por Alejandro Sabella chegaria até a grande final no Maracanã, mas seria derrotada pela Alemanha.

Estreantes no Estádio Nacional Mané Garrincha, durante a tour pelo Brasil na Copa do Mundo em 2014, a seleção celeste visitou apenas os estados do Ceará, São Paulo, Natal e Rio de Janeiro. À época, o time treinado por Óscar Tabárez caiu nas oitavas ao ser derrotado pela Colômbia, por 2 x 0, com dois gols de Jamez Rodríguez. Alocado no grupo A, o Uruguai tirou folga na rodada inaugural e fará sua estreia nesta segunda leva de confrontos da chave. Luis Suárez e Edinson Cavani são as principais atrações dos bicampeões do mundo e maiores vencedores da Copa América, com 15 títulos. O meia Arrascaeta, do Flamengo, também faz parte do grupo da Celeste Olímpica.

Uma das maiores rivalidades da América do Sul e do mundo, o clássico do Rio de Prata foi disputado 206 vezes. Os argentinos levam a melhor: 88 vitórias e 333 gols marcados. O Uruguai triunfou em outras 65 oportunidades, com 257 gols a favor. A igualdade no placar persistiu em 53 encontros. O encontro pela Copa América será o primeiro entre as duas seleções na temporada. Devido à pandemia de covid-19, o embate entre eles pelas Eliminatórias foi adiado.



*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz