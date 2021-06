Brasiliense anuncia acerto com o experiente meia Bernardo, ex-Vasco

VP VICTOR PARRINI*

Atual campeão candango invicto, o Brasiliense está totalmente focado na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O Jacaré passou pela fase preliminar do torneio e está na fase de grupos. Buscando reforçar ainda mais o seu elenco, após a saída do atacante Rodrigo Fumaça, Bernardo, ex-Vasco, é o nome da vez na equipe de Taguatinga. Através das redes sociais, o meia anunciou sua chegada em Brasília e realizou atividades no CT da equipe, no Setor de Clubes Sul. A assessoria de imprensa do clube confirmou o acerto.

Aos 31 anos, Bernardo será mais um jogador a compor a lista de experientes do clube candango. O meia atuará ao lado de Zé Love, Jorge Henrique, Carlos Eduardo e outros medalhões do plantel. A trajetória profissional do meio-campista começou nas categorias de base do Cruzeiro, até chegar à equipe principal e ser emprestado ao Goiás. Na sequência, em 2011, Bernardo teve a primeira passagem pelo Vasco. À época, pelo cruzmaltino, disputou 62 partidas. No ano seguinte, vestiu a camisa do Santos e depois retornou ao Gigante da Colina e voltou a ser negociado. Entre 2014 e 2020, no cenário nacional, o meia defendeu as cores de Palmeiras, Ceará, Coritiba, Botafogo-SP, Ipatinga e Volta Redonda.

Reforço no Jacaré



O Brasiliense acertou a chegada do meia-atacante Bernardo.



Confira a matéria completa em nosso site.#BrasilienseFC pic.twitter.com/sUrjQjoVi2 — Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) June 16, 2021

Antes de chegar ao Brasiliense, Bernardo defendeu o Rio Branco-PR, por onde disputou nove partidas oficiais, todas pelo Campeonato Paranaense. Pelo alvirrubro, marcou um gol. O time ficou na 10ª colocação na primeira fase do estadual e não avançou à fase seguinte.

Bernardo treinou junto ao elenco do Brasiliense e vem se ambientando com a nova casa. O meia não joga desde 15 de maio, quando entrou no segundo tempo na vitória por 2 x 1 sobre o Coritiba, um de seus ex-clubes.

Apesar de estar em solo candango, o meio-campista ainda não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A comissão técnica aguarda a formalização do contrato para poder integrá-lo ao elenco que busca o acesso à terceira divisão nacional. O próximo compromisso do Brasiliense será no sábado (19/6), às 15h, quando recebe o Nova Mutum-MT pela 3ª rodada da fase de grupos da Série D. O Jacaré é líder do Grupo A5, com quatro pontos.

