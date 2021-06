"Mancinismo" da Itália encanta

CB Correio Braziliense

(crédito: Riccardo Antimiani/POOL /AFP)

A vingança e o ressentimento por ter ficado fora da Copa do Mundo da Rússia em 2018 são os combustíveis de uma Itália que contraria velhos paradigmas como “catenaccio”, expressão caduca usada para referir-se a uma seleção devota da retranca. Houve quem esperasse um ferrolho quando o técnico Roberto Mancini assumiu o cargo. As duas partidas da Squadra Azzurra nesta Eurocopa provam o contrário.

Os campeões de 1968 são os primeiros classificados para as oitavas de final. Ontem, venceram a Suíça por 3 x 0, no Estádio Olímpico de Roma, com mais um recado do que é a nova Itália. Na rodada inicial, havia sido a equipe que mais chutou a gol. É uma seleção que deseja ter a bola. Quando a recupera rapidamente, parte com sangue nos olhos em direção ao gol adversário. Sem ela, parece um time mosqueteiro no estilo um por todos e todos por um. Sem jogadores acima da média, brilha o espírito de equipe.

Depois dos 3 x 0 contra a Turquia na estreia, a Suíça foi a vítima da vez . Dois gols de Locatelli e um de Immobile garantiram o segundo triunfo consecutivo na competição. No total, este foi o oitavo triunfo seguido. Detalhe: são 25 gols marcados e zero sofrido. São 29 jogos sem perder desde o revés por 1 x 0 para Portugal pela fase de grupos da Liga das Nações, em 2019.

A campanha tem um símbolo: aos 23 anos, Locatelli passou por todas as categorias de base da Itália. DA sub-15 à sub-21. Foi vice da Euro Sub-19 em 2016 contra a França, de Mbappé. Em 2017, amargou a eliminação nas semifinais contra a Espanha, por 3 x 1. Aposta de Mancini, o garoto está correspondendo (MPL).



FASE DE GRUPOS

2ª rodada

Ontem

Finlândia 0 x 1 Rússia

Turquia 0 x 2 País de Gales

Itália 3 x 0 Suiça

Hoje

10h - Ucrânia x Macedônia

13h - Dinamarca x Bélgica

16h - Holanda x Áustria

Amanhã

10h - Suécia x Eslováquia

13h - Croácia x República Tcheca

16h - Inglaterra x Escócia

Sábado

10h - Hungria x França

13h - Portugal x Alemanha

16h - Espanha x Polônia