Jogos serão definidos na terça

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

Os 16 classificados nas oitavas de final da Copa do Brasil estão definidos. Ontem, o Flamengo venceu o Coritiba, por 2 x 0, no Maracanã — gols de Vitinho e Bruno Henrique —, e se juntou a ABC-RN, América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, CRB, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Juazeirense-BA, Santos, São Paulo, Vasco da Gama e Vitória na próxima fase. Com a vaga, cada um embolsou R$ 2,7 milhões.

Assim como na etapa anterior, o chaveamento será definido por meio de um sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As bolinhas irão definir os confrontos na terça-feira, às 16h. No mesmo evento, serão oficializadas os mandos de campo.

Não haverá a divisão em potes. Com isso, não há restrição de enfrentamento. A mecânica do sorteio deixa em aberto, por exemplo, possíveis clássicos estaduais entre cariocas, paulistas, mineiros ou baianos. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Alagoas e Ceará também avançaram, mas com representantes únicos. Ao todo, são dez times da Série A do Campeonato Brasileiro; três da B; dois da D e um da C.

As oitavas de final da Copa do Brasil serão realizadas em ida e volta. Padrão na competição, o gol marcado fora de casa não tem peso extra na disputa por vagas. Com isso, caso haja igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. A CBF reservou as datas de 29 de julho e 4 de agosto para os jogos. A classificação para as quartas vale novo Pix de valor abastado: R$ 3,45 milhões.