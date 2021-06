Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Atlético-MG

O Galo venceu o terceiro jogo consecutivo, ontem, ao bater o Internacional, no Beira-Rio, por 1 x 0. Nathan fez o gol da vitória do time mineiro contra um rival ainda sem técnico.

»São Paulo

O tricolor paulista continua sem vencer no Brasileirão. Ontem, fez o primeiro gol no torneio, com Eder, mas Kaio igualou o placar para a Chapecoense, no Morumbi.

» CORINTHIANS

O Corinthians perdeu para o Bragantino, ontem, em casa, por 2 x 1. Roni abriu o placar para o Timão, mas Aderlan e Ramires virara o placar para a equipe do interior paulista.

» PALMEIRAS



Com gols de Deyverson, Breno Lopes e William Matheus (contra), o alviverde derrotou o Juventude por 3 x 0, no Alfredo Jaconi, pela quarta rodada do Brasileirão.

» VASCO

Depois de vencer o Brasil-RS de virada no sábado, o Vasco perdeu para o Avaí, dentro de São Januário, por 2 x 0, ontem, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

» CRUZEIRO

A Raposa venceu pela primeira vez na Série B, ontem à noite. Bruno José fez o gol do triunfo por 1 x 0 sobre a Ponte Preta, em Campinas, e tirou o time da zona de rebaixamento.