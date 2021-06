André Jardine convoca Seleção para os Jogos de Tóquio

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O técnico André Jardine anunciou na manhã desta quinta-feira os 18 convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Atual campeão, o Brasil defenderá a medalha de ouro no Japão a partir de 22 de julho. O elenco se apresentará em 8 de julho para o início dos treinos no Centro de Treinamento do Palmeiras. Na sequência, a delegação embarcará rumo ao Qatar para a primeira etapa de adaptação ao fuso-horário. Depois embarcará para o Japão no dia 15 para a última fase de preparação.

Um das novidades entre os jogadores acima dos 24 anos é o lateral-direito Daniel Alves. Se o São Paulo liberar, ele partirá rumo a um dos títulos que falta na coleção dele com a camisa da Seleção. O outro é a Copa do Mundo.

Há possibilidade de queda de braço entre a CBF e alguns clubes. Um deles, o Flamengo. O time carioca não teria liberado o centroavante Pedro, mas ele está convocado por André Jardine. "A gente trabalha e sempre trabalhou nesse projeto visando a questão técnica. O Flamengo tem uma posição e a gente tecnicamente tem outra. O Pedro é um jogador importante no processo olímpico, no processo de Japão. Jogador que nos últimos dois jogos fez 3 gols. Jogador espetacular. Tem vontade enorme de defender o Brasil Nossa mentalidade é de escolher os melhores e o Pedro está entre os melhores jogadores do Brasil neste momento", afirmou o coodenador das seleções de base da CBF.

André Jardine falou sobre a dificuldade para montar a lista. "Trabalhamos com muitos cenários desde o início. Muitos jogadores têm idade e estão na seleção principal, especialmente os que começaram o processo aqui com a gente. São negociações difíceis com os clubes, especialmente os da Europa. Envolve férias, duas competições. Buscamos evitar quem estivesse nas duas competições, bom senso com os clubes", argumentou.

A principal ausência é Neymar. O camisa 10 na conquista de 2016 pretendia disputar o torneio, mas o PSG não teria liberado. "Neymar é referência mundial, imagina pra gente. Grande líder da principal. Gostaríamos de contar com ele. André citou o Douglas como exceção na questão de duas competições. Logicamente, se tornaria muito mais difícil, como se tornou, pensarmos em alguém que faria Copa América e Olimpíada. Gostaríamos muito de contar com o "Ney", mas não deu por esse motivo. Que seja feliz e bicampeão da Copa América. Sorte pra ele, pro Tite, pra todo mundo. Estamos torcendo."

Quem são os 18 convocados

Goleiros

Santos (Athletico-PR)

Brenno (Grêmio)

Zagueiros

Nino (Fluminense)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Diego Carlos (Sevilla).

Laterais direitos

Daniel Alves (São Paulo)

Gabriel Menino (Palmeiras)

Laterais esquerdos

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Matheus Henrique (Grêmio)

Volantes

Bruno Guimarães (Lyon)

Gerson (Olympique de Marselha)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Meia

Claudinho (Red Bull Bragantino)



Atacantes

Antony (Ajax)

Matheus Cunha (Hertha Berlim)

Malcom (Zenit)

Pedro (Flamengo)

Paulinho (Bayer Leverkusen)