Em jogo entre Dinamarca e Bélgica, seleções param e homenageiam Eriksen

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Twitter)

Nesta quinta-feira (17/6), o jogo entre Dinamarca e Bélgica, no Estádio Parken, em Copenhague, foi marcado por uma homenagem ao meia Christian Eriksen. No décimo minuto do primeiro tempo, a seleção parou o jogo e aplaudiu, juntamente com a torcida, o jogador que sofreu uma parada cardíaca no jogo do último sábado (11/6), contra a Finlândia.

A camisa 10 de Eriksen foi exposta por um dos jogadores, enquanto a torcida segurava cartazes demonstrando apoio. Durante sua última partida, Eriksen inesperadamente caiu desacordado em campo e foi atendido pelos médicos que tiveram de aplicar uma massagem cardíaca para ressuscitá-lo.

A homenagem para Eriksen com 10 minutos de jogo em Dinamarca x Bélgica. O jogo parou para o estádio inteiro aplaudir pic.twitter.com/PJJbuabVkA — Sala12 (@OficialSala12) June 17, 2021

O dinamarquês foi levado para o hospital, mas logo ficou estável. As causas do incidente ainda estão sob investigação e não há previsão para que o jogador volte aos campos.