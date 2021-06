Conmebol divulga resultados de testes de covid-19 durante primeira rodada da Copa América

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Às vésperas do início da segunda rodada da fase de grupos da Copa América 2021, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou um balanço de testes realizados para a realização da rodada inaugural do torneio continental. Segundo o documento, 5.458 testes do tipo RT-PCR foram realizados entre todos os profissionais envolvidos. Deste total, 5.393 foram registrados como negativos, enquanto 65 mostraram-se positivos para a covid-19.

Antes mesmo da bola começar a rolar pelas sedes da Copa América, a Conmebol divulgou uma série de diretrizes a serem seguidas para evitar a disseminação do vírus durante o torneio. Mesmo assim, diversos casos foram registrados nas delegações e também em profissionais envolvidos na organização do evento. Segundo a confederação sul-americana, dos 65 casos positivos, 46 correspondem a colaboradores dos estádios, staff da própria Conmebol e equipe de arbitragem. Conforme documentado, os outros 19 correspondem aos membros das delegações participantes: jogadores e comissão técnica.

Ao fim da divulgação dos dados, a Conmebol disse que “está comprometida com a estrita aplicação do Protocolo de Recomendações Médicas para treinamentos, viagens e competições durante da Copa América 2021, respeitando as medidas sanitárias nele estipuladas". A entidade assegurou que também está em constante comunicação com as autoridades sanitárias brasileiras, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância Sanitária (CIEVS).

A entidade reforçou que segue firme com seu plano de vacinação contra a covid-19 para os integrantes da família do futebol”. No entanto, jogadores, principalmente da Seleção Brasileira, se mostraram contra a realização do torneio no país. E na última terça-feira (15/6), o atacante boliviano, Marcelo Moreno, utilizou as redes sociais para fazer uma crítica à Conmebol em meio aos registros positivos da doença entre os envolvidos no torneio. Na postagem, o jogador do Cruzeiro desabafou: "Obrigado a vocês da Conmebol por isso. A culpa é totalmente de vocês. Se morre uma pessoa, o que vocês vão fazer? O que importa é somente o dinheiro, a vida do jogador não vale nada?".