Gama enfrenta time de mecenas que doou R$ 1 milhão na "Operação Rodinei"

Em fevereiro de 2021, na reta final do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Internacional fizeram uma espécie de decisão antecipada pelo título. Mas um dos episódios mais lembrados do confronto envolve o lateral direito Rodinei e o empresário Elusmar Maggi Scheffer. À época, o jogador atuava por empréstimo pela equipe gaúcha, mas tinha os direitos ligados ao rubro-negro. Assim, para que o camisa 22 pudesse enfrentar os cariocas, o time do Beira-Rio precisaria pagar uma multa no valor de R$ 1 milhão. Maggi doou o montante e o defensor foi liberado para atuar. Neste sábado (19/6), pela 3ª rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, o Gama, um dos representantes do Distrito Federal na competição, encara, fora de casa, o União Rondonópolis-MT, time patrocinado pelo empresário agrícola.



Elusmar Maggi é um dos nomes que estampam os uniformes do União Rondonópolis na temporada. O empresário do agronegócio é um investidor assíduo do clube mato-grossense. Na temporada passada, conforme informado pelo jornalista Marcos Paulo Lima, do Blog Drible de Corpo, do Correio, Maggi prometeu R$ 200 mil em premiação caso o time conquistasse o título estadual. Porém, o triunfo não veio. O Touro foi superado pelo Nova Mutum. Em 2020, a campanha na quarta divisão nacional não foi nada boa, amargando a lanterna do grupo com nove derrotas em 14 jogos.



Nesta temporada, o colorado caiu nas quartas de final do Campeonato Mato Grossense e na primeira fase da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Coritiba. Agora, o foco está na disputa da quarta divisão nacional. O time quer fazer uma campanha superior a do último ano. O União Rondonópolis divide o Grupo A5 com Gama, Brasiliense, Aparecidense, Nova Mutum, Goianésia, Porto Velho e Jaraguá-GO. Apenas os quatro melhores da chave avançam para a segunda etapa do torneio.

A equipe treinada por Odil Soares não começou bem a competição nacional. Em duas rodadas, foram dois empates. Neste sábado (19/6), o esquadrão patrocinado por Elusmar Maggi vai em busca da primeira vitória. No entanto, precisará superar o Gama, maior campeão do Distrito Federal, que vem de uma troca de técnico repentina. A bola rola para União Rondonópolis e Gama a partir das 16h, no Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes.



