Portugal testa gás contra Alemanha

CB Correio Braziliense

Atual campeão da Eurocopa, Portugal vive um momento histórico no futebol do Velho Continente. Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do torneio. Desbancou Michel Platini. Ostenta a fama de recordista de perticipações no evento, cinco, desde 2004. Estreou com vitória sobre a Hungria na última terça. A defesa do título continuará hoje, com um desafio e tanto: a Alemanha, às 13h (o SporTV anuncia a transmissão). Os germânicos vêm de derrota para a França.

O complexo lusitano em relação aos concorrentes parece parece ter ficado para trás na conquista do título inédito em 2016. Ontem, o destemido técnico Fernando Santos avisou que não sente calafrios com a Alemanha.

“Não tenho medo da Alemanha, mas as equipes vão se respeitar. Agora, achar que Portugal é favorito contra a Alemanha, na Alemanha, é passar do limite”, disse o técnico, em entrevista coletiva, referindo à Allianz Arena, em Munique, palco do confronto.

O treinador acrescentou: “Eu acho é que Portugal, a partir de certo momento, passou a ser mais respeitado. Outras seleções tinham consideração por Portugal, mas no fundo acreditavam que eram mais fortes. Agora não há nenhuma equipe no mundo que vai enfrentar Portugal e que vá vencer facilmente”, desafiou.

Do outro lado, o técnico Joachim Löw mostrou respeito a Portugal brincando com astro do time adversário. “Ronaldo faz muito mais do que livrar-se de refrigerantes”, disse o treinador anfitrião.