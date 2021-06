Com volta de Ceni, Flamengo defende campanha 100%

CB Correio Braziliense

Contando com a volta de Rogério Ceni, o Flamengo entra em campo hoje, às 21h, para tentar manter o aproveitamento de 100% neste início de Brasileirão. O atual bicampeão brasileiro terá pela frente o Red Bull Bragantino. O adversário quer aproveitar a série de desfalques do rival carioca para surpreender no Maracanã.

A equipe rubro-negra conta com 100% até agora, mas ainda não desponta na tabela. Isso porque jogou apenas duas vezes e soma seis pontos — a liderança pertence ao Fortaleza, com 10. Uma vitória hoje deixará o Fla na briga pelas primeiras posições.

Para tanto, o time carioca terá que superar mais uma vez as importantes baixas no elenco. Gabriel, Everton Ribeiro, Isla e Arrascaeta estão com suas seleções na Copa América. O atacante Pedro testou negativo para a covid-19, mas segue fora, porque ainda não cumpriu o período adequado de afastamento.

Em compensação, o Fla terá o retorno de Rogério Ceni. Também por causa do novo coronavírus, o treinador não pôde acompanhar o time à beira do gramado nos últimos três jogos. Mas não tem motivos para se preocupar. Na sua ausência, a equipe carioca venceu todas. Mesmo com desfalques, o time carioca vive grande momento. Hoje, vai em busca da quinta vitória seguida. Ao todo, sustenta uma invencibilidade de 16 jogos, por diferentes campeonatos e não sofre gol há cinco partidas seguidas.