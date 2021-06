Dois gestos e suas consequências

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP/UEFA)

Na segunda-feira passada, o português Cristiano Ronaldo retirou duas garrafas da marca de refrigerante mais consumida do mundo da bancada onde concedia uma entrevista coletiva, gesto repetido pelo francês Pogba, mas com uma cerveja. A atitude dos dois jogadores impactou diretamente o mundo do marketing, além de levantar questões sobre a compreensão por parte dos atletas em relação ao alcance de seus atos.

Quando a estrela da seleção de Portugal e da Juventus fala, o mundo o escuta. O atacante não só tem um dos mais brilhantes recordes da história do futebol, com a sua coleção impressionante de títulos, troféus, recordes e gols, como também é incomparável nas redes sociais.

Em fevereiro, o jogador eleito cinco vezes melhor do mundo se tornou a primeira personalidade do mundo a ultrapassar a cifra astronômica de 500 milhões de seguidores nas principais redes sociais.

Quando o jogador de 36 anos decide passar uma mensagem, como no início da semana numa conferência de imprensa, retirando duas garrafas de Coca-Cola colocadas à sua frente pelos organizadores da Eurocopa, para as afastá-las do campo visual das câmeras de televisão, o detalhe não passa despercebido. Até porque a estrela portuguesa não consome alimentos açucarados na sua dieta para preservar o seu físico invejável. Além disso, apoiou o seu gesto com palavras devastadoras para a marca de refrigerante: “Beba água”.

Um dia depois, foi outro patrocinador da competição europeia e da Uefa, Heineken, que teve um dia ruim, fruto do gesto do campeão mundial francês Paul Pogba. O volante retirou uma garrafa de cerveja sem álcool de sua mesa, novamente numa conferência de imprensa.

Talvez não esperassem tanta repercussão nas redes sociais e na imprensa, mas Cristiano Ronaldo e Pogba têm grandes qualidades na hora de gerir suas imagens. “Cada vez mais os atletas procuram se associar a produtos e marcas que estejam de acordo com sua própria marca e seus valores”, analisa Simon Chadwick, diretor de esportes da Emlyon Business School. “O que Cristiano Ronaldo, que no passado fez anúncios da Pepsi e representou a Coca-Cola na China nos anos 2000, diz é: ‘Como indivíduo, tenho o direito de mudar o que fazia no passado’”, continuou.

Para Simon Chadwick, é uma nova forma de ativismo. “Seja na internet ou no mundo real, quando há algo na sua frente de que você não gosta e que não combina com você, você simplesmente remove”, explica.

Mas poderia esse gesto causar uma queda de quatro bilhões de dólares no valor das ações da Coca-Cola, como alguns afirmam? Para as marcas afetadas, “provavelmente haverá impactos diferentes, mas ainda é muito cedo para estabelecê-los”, disse Bertrand Chovet, CEO da Brand Finance France. “A colocação de produtos deve ser um pouco mais cuidadosa, mas os jogadores se beneficiam desses patrocinadores, então é um pouco contraditório”, afirma.

Discrição

Embora a Coca-Cola e a Heineken não tenham dado uma resposta neste momento, a Uefa recordou na última quinta-feira que “as contribuições destes patrocinadores são importantes para o torneio e para o futebol europeu”, afirmou o diretor da Eurocopa, Martin Kallen.

As duas marcas são as maiores patrocinadoras da competição europeia, segundo o escritório KPMG, que estima o valor do contrato da Heineken em US$ 45 milhões de dólares (R$ 230 milhões) e o da Coca-Cola em US$ 35 milhões de dólares (R$ 178 milhões).

Mas a Uefa não pensa em punir Cristiano Ronaldo ou Pogba: “Temos um regulamento aprovado pelas federações que participam (da Eurocopa), estamos em contato com elas e lembramos as suas obrigações”, acrescentou.

Enquanto aguardam as próximas coletivas dos dois jogadores, seus colegas menos conhecidos aderiram à tendência de mudar suas posições de bebidas na frente dos microfones, como o ucraniano Andreiy Yarmolenko na quinta-feira, após a vitória sobre a Macedônia do Norte (2 x 1). “Eu vi o Cristiano Ronaldo”, sorriu, antes de se aproximar das duas garrafas de Coca-Cola e da cerveja, e dizer para os patrocinadores: “Falem comigo!”

Alemanha reage com vitória sobre Portugal

crédito: Matthias Hangst/AFP

Depois da derrota no primeiro jogo diante da França, a Alemanha reagiu na segunda rodada do grupo F da Eurocopa com uma vitória por 4 x 2 sobre Portugal, que, por sua vez, desperdiçou a oportunidade de garantir sua classificação para as oitavas de final, ontem em Munique.

Cristiano Ronaldo abriu o placar para os portugueses, aos 15 minutos, e parecia colocar sua seleção no caminho de um novo triunfo, após a vitória por 3 x 0 sobre a Hungria, mas a Alemanha virou ainda antes do intervalo com gols contra de Ruben Dias e Raphael Guerreiro.

No segundo tempo, Kai Havertz e Robin Gosens aumentaram para os alemães em uma das melhores partidas da fase de grupos. Diogo Jota diminuiu para os portugueses aos 67 minutos, mas a reação parou aí.

A Alemanha conseguiu, assim, ganhar fôlego após seu mau início e vai disputar o duelo decisivo contra os húngaros com mais confiança, para não repetir o fracasso da Copa do Mundo de 2018, quando foi eliminada ainda na fase de grupos.

Hungria X França

Pouco antes dessa partida, Hungria e França empataram em 1x1 em Budapeste, tornando o Grupo da Morte muito emocionante e sem nenhuma equipe classificada ou eliminada antes da terceira e última rodada.

A França lidera com quatro pontos, seguida por Alemanha e Portugal, ambos com três pontos, e a Hungria fecha com apenas um.

Na próxima quarta-feira (23), às 16h, Portugal enfrenta a França na reedição da final vencida pelos portugueses na última Eurocopa, a de 2016, enquanto a Alemanha vai buscar a classificação para as oitavas contra a Hungria no mesmo horário.

Na artilharia desta Euro, o astro Cristiano Ronaldo teve o consolo de assumir a liderança ao lado do tcheco Patrick Schicko com seu terceiro gol no torneio.

Ele também alcançou seu 107º gol com a camisa de Portugal e está cada vez mais perto de um recorde de um jogador jogando por sua seleção, que, atualmente, pertence ao iraniano Ali Daei, com apenas dois gols a mais (109).

FASE DE GRUPOS

Última rodada

Hoje

13h Itália x País Gales

13h Suíça x Turquia

Amanhã

13h Ucrânia x Áustria

13h Macedônia x Holanda

16h Finlândia x Bélgica

16h Rússia x Dinamarca

Terça

16h Rep. Tcheca x Inglaterra

16h Croácia x Escócia

Quarta

13h Suécia x Polônia

13h Eslováquia x Espanha

16h Portugal x França

16h Alemanha x Hungria