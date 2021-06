CB Correio Braziliense

Espanha e Polônia empataram em 1 x 1, ontem, no estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, e as duas seleções vão lutar por vagas nas oitavas de final da Eurocopa na quarta-feira, na última rodada da fase de grupos. Com esse resultado os espanhóis ficaram na terceira posição do grupo E, com 2 pontos. Já a Polônia é a lanterna do grupo, mas manteve as esperanças com o ponto conquistado.