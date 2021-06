De olho na Copa do Mundo

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Sob o comando do técnico Tite, a Seleção Brasileira voltou ao campo da Granja Comary, no início da tarde de ontem, para mais um trabalho de preparação para os desafios da Copa América. No duelo contra a Colômbia, na próxima quarta-feira, o treinador espera manter os resultados positivos obtidos nas duas partidas iniciais da competição.

Após o treino, o meia Everton Ribeiro, em entrevista coletiva, falou sobre o trabalho com a Seleção Brasileira, a covid-19 e o trabalho com técnico Tite. O autor de um dos gols da vitória do Brasil por 4 x 0 sobre o Peru, na última quinta-feira, comemorou o seu bom momento na Seleção, depois de 18 convocações. “Fico feliz de fazer o primeiro gol. Já tinha passado perto, sabia que o momento ia chegar. Fico muito feliz de ajudar a equipe”, disse.

Ribeiro comentou a polêmica envolvendo a Seleção Brasileira por conta da covid-19. “A Copa América foi um momento em que ficou essa indefinição, chegou de última hora para o Brasil, nós deixamos claro que no momento a gente não achava correto chegar e ser de última hora, mas estamos aqui para ganhar. Como eu falei, como brasileiro eu espero que mais vacinas cheguem para todos, para que a gente possa passar juntos dessa pandemia e voltar a viver como vivemos, com o brasileiro podendo ser cada vez mais amparado pelo governo”, disse.

O jogador também falou da longa jornada que tem pela frente até a Copa do Mundo de 2022 — um sonho para ele — e sobre o trabalho com o técnico Tite. “O pensamento total é no hoje, em cada treinamento estar mostrando porque estou aqui, podendo ajudar a equipe quando precisar. O Tite já deixou claro que somos um grupo. Somos 23 jogadores que podem entrar a qualquer momento. Estou preparado, todo dia treinando cada vez mais, entrando nos jogos como titular ou suplente, mas sempre fazendo o meu melhor para ajudar a equipe”, disse o meia.

Com 100% de aproveitamento na Copa América e líder isolado do Grupo B com seis pontos, o Brasil folga na próxima rodada e volta a campo apenas na quarta-feira (23), às 21h, para enfrentar a Colômbia, pela quarta rodada, novamente no estádio do Engenhão.



Jogos de hoje

Pela 3ª rodada do Grupo B da Copa América, Venezuela e Equador vão se enfrentar às 20h de hoje, no estádio Nilton Santos. Este será o segundo jogo da equipe equatoriana na competição e o terceiro dos venezuelanos. A desfalcada Venezuela saiu derrotada para o Brasil, por 3 x 0, e conseguiu um ponto valioso contra a Colômbia. O Equador foi batido justamente pelos colombianos em sua estreia. Também pelo Grupo B, Colômbia encara o Peru às 21h de hoje, no Estádio Olímpico. Ambos vêm de resultados ruins no meio da semana. Os colombianos estrearam com vitória, mas ficaram apenas no 0x0 diante da Venezuela. Já os peruanos estrearam na competição, sofrendo uma goleada por 4 x 0.