São Paulo busca primeira vitória

CB Correio Braziliense

(crédito: Guilherme Dionizio/AFP - 11/5/21)

Depois de quatro partidas sem vencer, o São Paulo busca sua primeira vitória no Brasileirão hoje, às 18h15, diante do Santos, que é dirigido por um nome conhecido dos são-paulinos: Fernando Diniz. Será a primeira vez que o treinador enfrentará o rival desde sua saída do Morumbi, em fevereiro deste ano.

Embora tenha acumulado eliminações dolorosas, como a semifinal da Copa do Brasil, e a perda do título brasileiro depois de liderar boa parte da competição, o treinador deixou conceitos táticos aproveitados pelo sucessor Hernán Crespo. Entre eles estão a saída de bola com os zagueiros e a ofensividade. O argentino tornou o time mais sólido na defesa, continuou apostando nos jovens e encerrou o jejum de títulos com a conquista do Paulistão.

"(Amizade) faz parte do futebol. Farei tudo o que for possível pelos objetivos do Santos. Será bom rever muitos amigos que fiz no São Paulo, mas meu interesse único e exclusivo é fazer meu melhor pelo Santos", afirmou o Diniz após a derrota para o Fluminense por 1 x 0, no Maracanã.

Crespo busca reencontrar as melhores atuações da equipe. No Brasileirão, o time anotou apenas um gol em quatro jogos e, por isso, a equipe chega pressionada à Vila Belmiro.

Os desfalques estão pesando nos últimos jogos. Entre convocações, suspensões e contusões, são seis titulares fora. A grande expectativa é pelo retorno de Matías Benítez. O argentino está em fase final de recuperação de um estiramento na coxa esquerda, treinou durante a semana e deve pelo menos ficar no banco de reservas. Ele está fora desde a primeira final do Paulistão, contra o Palmeiras, e o time tem sentido falta de sua lucidez e criatividade do meio para a frente.

A boa notícia no início ruim no Brasileirão é o desempenho do recém-contratado Emiliano Rigoni. Em seus quatro primeiros jogos, o argentino fez um gol e deu duas assistências. Na defesa, Crespo ensaia o retorno do esquema com três zagueiros.



Corinthians encara Bahia em Salvador

crédito: Rodrigo Coca/Agencia Corinthians

Não bastasse o péssimo momento na temporada, o Corinthians terá também de superar um tabu para se reerguer no Campeonato Brasileiro. O time visita o Bahia hoje, às 16h, pela quinta rodada do torneio e tentará encerrar uma série de quatro derrotas seguidas quando enfrenta o rival em Salvador.

O tropeço mais recente foi em janeiro, válido pelo Brasileirão 2020, com derrota por 2x1. Antes, perdeu por 3x2 (2019), 1x0 (2018) e 2x0 (2017). Como o Bahia estava na Série B em 2015 e 2016, a última vitória do Corinthians aconteceu em 2014.

O meia-atacante Luan e o atacante Gustavo Mosquito vão desfalcar a equipe. Na sexta-feira (18) Gustavo foi liberado do treino para ir ao enterro do pai, que morreu vítima de covid-19. A baixa de Luan foi de última hora. Após o treino de ontem, ele foi vetado por conta de uma tendinite no adutor da coxa direita. Quem também ficará de fora da lista de relacionados é Léo Natel, que sofreu luxação no ombro na derrota para o Red Bull Bragantino. Já o Bahia vem de vitória sobre o Ceará por 2x1, mas jogará com o sinal de alerta ligado para evitar tropeços, como o que aconteceu diante do Inter.



Flu pega o líder Fortaleza

Um dos poucos times invictos no Campeonato Brasileiro, o embalado Fluminense tem um desafio que colocará à prova a boa fase na temporada. Hoje, às 18h15, a equipe carioca encara o Fortaleza, que também ainda não foi derrotado no torneio e vive grande momento sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda. O duelo, disputado na Arena Castelão, é direto na briga pelos primeiros lugares.

O Fluminense contabiliza duas vitórias e dois empates até aqui na competição e soma oito pontos. Na última quinta, jogou mal, mas foi eficiente e derrotou o Santos por 1 x 0 no Maracanã. A ideia é melhorar as suas apresentações e manter o embalo para seguir figurando entre os primeiros colocados, como fez na temporada anterior.

Apesar de ter perdido os 100% de aproveitamento no empate sem gols com o Atlético-GO, em Goiânia (GO), o Fortaleza aparece na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com dez pontos.

Na Arena Castelão, o líder do Brasileirão, dirigido pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, mostra sua força e tem um desempenho com 100% de aproveitamento.

Palmeiras tenta embalar

Com problemas para montar a defesa, mas com a necessidade de buscar a segunda vitória seguida para iniciar uma arrancada no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe o América-MG hoje, às 11h, no Allianz Parque, pela quinta rodada, disposto a marcar uma nova fase no torneio. Com duas vitórias e um empate em quatro jogos, o time do técnico Abel Ferreira aposta num embalo que justifique sua condição de postulante ao título. E a vitória de 3x0, sobre o Juventude, pode ser um divisor de águas.

Após um primeiro semestre complicado, no qual acumulou três vice-campeonatos, e agravado pela eliminação precoce da equipe na Copa do Brasil, uma reação neste início de Brasileiro é mais do que necessária para dar mais confiança ao grupo.

Já o América-MG espera mudar o seu roteiro na competição. O time anunciou Vagner Mancini como seu novo treinador no sábado, mas ele ainda não comandará a equipe na partida de hoje, embora deva estar nas tribunas do Allianz Parque.



Inter enfrenta o Ceará

Depois de anunciar Diego Aguirre e ainda vivendo uma crise, o Internacional enfrenta hoje, às 16h, outro rival em dificuldade, o Ceará. Válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, a partida será disputada no Beira-Rio, onde a equipe gaúcha perdeu a força que tinha. Vive um jejum de vitórias que já dura mais de um mês em seu estádio. Pressionado com a sequência de resultados ruins, o Ceará tenta dar uma resposta rápida. O técnico Guto Ferreira indicou que repetirá a escalação que perdeu para o Bahia, por 2x1, na última rodada. A única dúvida é em relação ao meia Vina, que vem perdendo espaço no time. O treinador levou a dúvida na escalação para Porto Alegre e definirá apenas minutos antes da bola rolar.