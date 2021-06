Curtas esportes

CB Correio Braziliense

» VASCO

Com bela atuação e um pouco de sorte, o Vasco voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. O time carioca derrotou o CRB por 3x0, na tarde de ontem, no estádio São Januário, pela quinta rodada.



» CRUZEIRO

Com um jogador a menos, o Cruzeiro não conseguiu emendar a sua segunda vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, a Raposa perdeu por 2 x1 para o Operário , e voltou para ao G4.



» BOTAFOGO

Náutico e Botafogo fazem um duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série B hoje, às 16h, no Estádio dos Aflitos, pela quinta rodada. O time carioca tenta se firmar nas primeiras colocações.



» SÉRIE D

O Brasiliense venceu o Nova Mutum-MT, na tarde de ontem, por 3×1. A partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Série D, foi disputada no estádio Serejão. O Gama perdeu de 1 x 2 para o União Rondonópolis.



» MINAS BRASÍLIA

O Corinthians garantiu a liderança da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Ontem, pela 14ª rodada do torneio, o Timão goleou o Minas Brasília por 5 x 0, em casa.



» FÓRMULA 1

Max Verstappen confirmou o ótimo desempenho no fim de semana ao cravar a pole position no GP da França de Fórmula 1. O holandês desbancou as Mercedes e larga na frente pela segunda vez na temporada, hoje, às 10h.