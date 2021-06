Azzurra tem 100% de aproveitamento

CB Correio Braziliense

A Itália fechou a sua campanha 100% na fase de grupos da Eurocopa ontem, com a terceira vitória em Roma, sobre o País de Gales, por 1 x 0. Apesar da derrota, os galeses também avançaram às oitavas de final da competição.

Roberto Mancini, em seu 35º jogo como técnico da Azzurra, fez história para o futebol italiano ao igualar uma invencibilidade de mais de 80 anos: 30 jogos sem derrota — 25 vitórias e 5 empates — como o lendário Vittorio Pozzo, entre 1935 e 1939.

Levando em conta o desempenho da equipe, parece improvável que o treinador, que não sabe o que é derrota desde setembro de 2018, fique satisfeito com o que já foi conquistado. A Itália espera um adversário nas oitavas de final, mas sabe que jogará em Wembley contra o segundo colocado do grupo C (Ucrânia ou Áustria).

Os galeses, semifinalistas da Euro-2016, terminaram em segundo lugar no grupo, com quatro pontos.

Na Itália, havia vozes que defendiam a derrota da Seleção para terminar em segundo e esperar por um caminho mais acessível para a final, mas os 'azzurri' mostraram que esse não é o seu estilo e permaneceram fiéis ao seu entusiasmo e à alta pressão na última partida no estádio Olímpico de Roma, onde havia cerca de 400 torcedores galeses.

Indecisão suíça

A Suíça venceu a Turquia por 3 x 1 em Baku, e manteve as chances de classificação ao terminar em terceiro no Grupo A com quatro pontos, mas terá que esperar para ver se continua ou não na competição.

FASE DE GRUPOS

Última rodada

Ontem

Itália 1 x 0 País Gales

Suíça 3 x 1 Turquia

Hoje

13h Ucrânia x Áustria

13h Macedônia x Holanda

16h Finlândia x Bélgica

16h Rússia x Dinamarca

Amanhã

16h Rep. Tcheca x Inglaterra

16h Croácia x Escócia

Quarta

13h Suécia x Polônia

13h Eslováquia x Espanha

16h Portugal x França

16h Alemanha x Hungria