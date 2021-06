Copa América: Argentina e Paraguai se enfrentam no Mané Garrincha

VP VICTOR PARRINI*

Caminhando para os últimos atos na fase de grupos, a Copa América 2021 está a todo vapor. Nesta segunda-feira (21/6), às 21h, o Estádio Nacional Mané Garrincha receberá mais um tradicional confronto sul-americano. Argentina e Paraguai, que venceram seus compromissos até aqui, duelam para manter a invencibilidade no torneio.

Com duas vitórias em dois jogos, a seleção argentina de Lionel Messi está embalada para garantir de vez a classificação às quartas de final da Copa América 2021. O mais recente triunfo dos bicampeões mundiais foi exatamente na capital federal. Na última sexta-feira (18/6), a arena candanga foi palco para o clássico do Rio da Prata, entre Argentina e Uruguai. Com assistência de Messi, Guido Rodríguez marcou e a alviceleste levou a melhor sobre a equipe de Suárez e Cavani.

Depois de duas rodadas, a seleção argentina é líder do Grupo A, com quatro pontos. Nos jogos anteriores, balançou as redes adversárias duas vezes e a defesa foi vazada em apenas uma oportunidade. Grande nome da equipe comandada por Lionel Scaloni, até o momento, Messi marcou um gol e deu uma assistência.

Estreante no novo Mané Garrincha, o Paraguai desembarcou na capital federal querendo manter o 100% de aproveitamento. Na rodada inaugural, na última segunda-feira (14/6), no Estádio Olímpico, em Goiânia, os comandados de Eduardo Berizzo jogaram bem e venceram a Bolívia por 3 x 1. O destaque da partida foi o atacante Ángel Romero, ex-Corinthians, que balançou as redes duas vezes. Na 2ª rodada, a exemplo do Uruguai, os alvirrubros não jogaram e, por isso, estão com uma partida a menos em relação aos demais.

O elenco paraguaio conta com rostos conhecidos pelos torcedores que acompanham o Campeonato Brasileiro. Ídolo palmeirense, o xerife Gustavo Gómez é o líder da seleção e carrega a braçadeira de capitão. O zagueiro do Atlético-MG, Júnior Alonso, e o volante do Flamengo, Piris da Motta, completam a lista.

Argentina e Paraguai se enfrentaram 101 vezes. Os bicampeões mundiais levam a melhor com 52 vitórias e 210 gols marcados. Por outro lado, os paraguaios venceram apenas em 16 oportunidades, marcando 107 tentos. A igualdade no placar prevaleceu em outros 33 encontros. E na última vez que se enfrentaram, em novembro de 2020, pelas Eliminatórias, alvicelestes e alvirrubros ficaram no empate por 1 x 1.

O vencedor da partida da noite desta segunda-feira (21/6), praticamente garante a vaga às quartas de final da Copa América 2021, pois os quatro melhores colocados do grupo avançam. Após duas rodadas, a Bolívia é a lanterna da chave. Com dois jogos pela frente - um deles contra a própria Argentina -, os bolivianos só podem chegar aos seis pontos, o que torna o confronto entre argentinos e paraguaios ainda mais interessante.

Ficha técnica

Argentina x Paraguai

Quando: Segunda-feira (21/6)

Que horas: 21h

Valendo o quê? 3ª rodada do Grupo A da Copa América 2021

Controle remoto: ESPN Brasil

Prováveis escalações

Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Acuña; Guido Rodríguez, De Paul e Lo Celso; Nicolás González, Dí Maria e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni

Paraguai: Antony Silva, Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Júnior Alonso e Arzamendia; Piris da Motta, Mathías Villasanti e Miguel Almirón; Romero Gamarra, Ángel Romero e Gabriel Ávalos. Técnico: Eduardo Berizzo

Árbitro: Jesús Velenzuela (VEN)

Assistentes: Carlos Lopez e Jorge Urrego (VEN)

