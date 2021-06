Veja como ficarão as arenas olímpicas com as limitações de público

CB Correio Braziliense

Centro Aquático de Tóquio, onde serão disputadas as provas de natação, nado sincronizado e saltos ornamentais - (crédito: AFP / Behrouz MEHRI)

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio comunicou oficialmente, nesta segunda-feira (21/6), que o evento poderá receber público, mas com limitações. Será permitido a presença de até 10 mil pessoas ou até 50% da capacidade das arenas esportivas.

Apenas residentes no país estão permitidos, como havia sido definido em março. E não está descartada uma restrição maior, caso o país entre em estado de emergência por conta de um aumento na taxa de contaminação da covid-19. Mas, a 32 dias do começo da cerimônia de abertura, tudo indica que essa será a regra que valerá.

Veja como ficarão 10 importantes arenas olímpicas



Estádio Nacional

Recebe: cerimônias de abertura e encerramento, provas de atletismo e final do futebol feminino.

Como ficará: As 10 mil pessoas permitidas ficarão pequenininhas no estádio com capacidade para um público de 68 mil torcedores.

Estádio de Tóquio

Recebe: partida de abertura do futebol, pentatlo moderno (exceto esgrima), rugby sevens.

Como ficará: terá até 10 mil pessoas, sendo que a capacidade do estádio é quase cinco vezes maior (49.970 pessoas).

Centro Aquático

Recebe: natação, nado sincronizado e saltos ornamentais.

Como ficará: com metade dos 15 mil lugares ocupados.

Nippon Budokan

Recebe: caratê e judô.

Como ficará: com metade dos 14.471 lugares preenchidos.

Shiokaze Park

Recebe: vôlei

Como ficará: com metade do ginásio com capacidade para 12 mil pessoas ocupado.

Shiokaze Park

Recebe: vôlei de praia.

Como ficará: com metade da capacidade da estrutura que foi planejada para 12 mil lugares.

Saitama Super Arena

Recebe: basquete.

Como ficará: terá até 10 mil pessoas, quase metade dos 22 mil lugares existentes no ginásio.

Ariake Centro de Ginástica

Recebe: ginástica artística

Como ficará: com metade da capacidade de 10 mil pessoas.

Yoyogi National Gymnasium

Recebe: handebol.

Como ficará: terá metade dos 13.291 lugares ocupados.