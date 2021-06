Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Chile x Uruguai

O Uruguai conquistou o primeiro ponto na Copa América ao empatar, ontem, com o Chile, por 1 x 1. Os gols foram marcados por Vargas e Suárez. Com o resultado, os chilenos estão próximos da classificação.

» Copa do Brasil

A CBF realiza, às 16h, o sorteio das oitavas da Copa do Brasil. As equipes estarão em um pote único e não há limitação de duelos. Com isso, podem ocorrer clássicos. O chaveamento definirá a ordem de embates até a final.



» Brasileirão

O Atlético-MG tropeçou em casa mais uma vez no Brasileirão. Ontem, o Galo recebeu a Chapecoense e saiu na frente com Tchê Tchê. Porém, os catarinenses buscaram o empate com Ravanelli.

» Liga das Nações

A Seleção Brasileira masculina garantiu vaga na semifinal da Liga das Nações com duas rodadas de antecedência, ao derrotar a Itália, ontem, por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 32/20, 22/25 e 25/20.