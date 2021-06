Deu para o gasto

PM Pedro Marra

(crédito: Nelson Almeida/AFP)

Em jogo protocolar, a Argentina manteve a hegemonia sobre o Paraguai na Copa América. Ontem, no Estádio Nacional Mané Garrincha, a seleção alviceleste venceu os rivais, por 1 x 0, e confirmou a classificação antecipada para as quartas de final do torneio de seleções. A noite marcou, ainda, um recorde histórico de Lionel Messi com a camisa do país. O único gol da partida foi marcado por Paco Gómez, após belo passe cruzado de Di Maria, que colocou o companheiro na cara do gol para marcar de cavadinha por cima do goleiro Antony Silva e garantir os três pontos aos hermanos.

Este foi o 26º jogo do confronto entre os dois times. Os argentinos seguem sem perder para os paraguaios, tendo 20 vitórias a favor e seis empates no duelo. O jogo foi bastante faltoso, principalmente no meio de campo. Foram 23 infrações do Paraguai e 11 da Argentina. No duelo na capital, Messi igualou o recorde de Mascherano e se tornou o jogador com mais partidas pela Argentina. Ambos têm 147. Apesar da conquista pessoal, o camisa 10 fez uma partida apagada.

O duelo começou agitado com um lance de perigo de Di María dando passe para Messi, que não dominou bem a bola para acertar a meta do goleiro Antony Silva. O time teve outras chances até marcar, aos nove minutos. Di María deu lindo passe cruzado para Paco Gomez receber na grande área e apenas cavar por cima do goleiro.

Aos 13 minutos, a seleção paraguaia teve chance em cobrança de falta. Nos minutos seguintes, o Paraguai tentou atacar pelos lados, mas a defesa dos hermanos sempre afastava com os pés ou de cabeça. O principal problema do Paraguai era acertar o último passe. Aos 45 minutos da primeira etapa, o juiz anulou o segundo gol da Argentina por impedimento confirmado pelo VAR.

No segundo tempo, a alviceleste começou o jogo com contra-ataques, e o Paraguai tentava empatar na base de cruzamentos. O time, porém, tinha dificuldade de chutar na direção do gol adversário. Aguero entrou na Argentina, mas, com pouca movimentação em campo, não contribuiu para as jogadas de ataque. O jogo seguiu truncado, principalmente no meio de campo.

Aos 41 minutos, a Argentina armou bom contra-ataque pelo lado esquerdo e arranjou um escanteio após defesa de Antony Silva. Mesmo com quatro minutos de acréscimo, os times não movimentaram tanto a partida, que terminou com o placar magro.

A seleção paraguaia permanece em Brasília para enfrentar o Chile, no Mané Garrincha, às 21h na quinta-feira. A Argentina joga somente na 5ª e última rodada da fase de grupos contra a Bolívia, às 21h de segunda-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá.



FASE DE GRUPOS

3ª Rodada

Domingo

Venezuela 2 x 2 Equador

Colômbia 1 x 2 Peru

Ontem

Chile 1 x 1 Uruguai

Argentina 1 x 0 Paraguai

Brasil volta aos treinos

Após folgar no domingo, a Seleção Brasileira voltou a trabalhar, ontem, na Granja Comary, visando o duelo contra a Colômbia, quarta-feira, às 21h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Sem entrar em campo na última rodada, a equipe teve mais tempo de preparação. Na atividade, Tite esboçou novas formações.

O treinador dividiu o elenco em dois grupos e orientou um coletivo em campo reduzido. O trabalho também envolveu movimentação defensiva. Nele, Tite deu atenção especial às jogadas de bola parada. No fim da atividade, houve um complemente de finalização. Como a ideia do técnico é dar oportunidades a todos os jogadores, é possível que a Seleção apresente uma escalação diferente para o confronto com os colombianos. Tite ainda tem mais um treino, hoje, antes da viagem para o Rio.

Em coletiva, o lateral Alex Sandro valorizou o período de trabalho. “Durante o calendário anual, é muito difícil ter todo esse espaço para treinar como estamos tendo. É muito importante ter esses dias, esse período mais longo, porque prepara melhor a equipe e nos entrosa também”, analisou.