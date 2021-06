Nove estão no mata-mata

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Martin Meissner/POOL/AFP)

Com a fase de grupos da Eurocopa afunilando, mais duas chaves tiveram a situação definida, ontem. No B, Bélgica e Dinamarca confirmaram os primeiros lugares. No C, Holanda e Áustria carimbaram o passaporte para as oitavas de final. Em terceiro lugar nas respectivas chaves, Finlândia e Ucrânia cultivam esperança de avançar entre os quatro melhores da posição.

Os resultados do dia garantiram uma dessas vagas para a Suíça, terceira colocada do grupo A, e promoveram, ainda, uma classificação em atacado de outras seleções. República Tcheca, Inglaterra, Suécia e França estão no G-2 de suas chaves e ainda jogam, mas têm lugar garantido nas oitavas pelo mesmo critério.

Duas partidas da primeira etapa mata-mata da Eurocopa estão definidas: País de Gales x Dinamarca e Itália x Áustria. As partidas estão marcadas para sábado, às 13h e às 16h, respectivamente. Bélgica e Holanda aguardam adversários.

Na chave B, a Bélgica confirmou o favoritismo e avançou com 100% de aproveitamento ao vencer a Finlândia, por 2 x 0, com gols de Lukaku e Hradecky (contra). Lanterna do grupo no início da rodada, a Dinamarca ganhou a primeira na Euro diante da Rússia, por 4 x 1, reverteu a desvantagem de saldo e garantiu o segundo lugar. Christensen, Poulsen, Maehle e Damsgaard marcaram os gols dinamarqueses. Dzyuba descontou e, apesar da eliminação, virou o maior artilheiro da seleção russa com 30 bolas na rede.

No grupo C, a Holanda não teve dificuldades para sacramentar o primeiro lugar e venceu a Macedônia do Norte, por 3 x 0. Wijnaldum, duas vezes, e Memphis Depay fizeram os gols da vitória. O time teve 100% de aproveitamento e o melhor ataque — oito gols. No confronto direto entre Áustria e Ucrânia pela segunda colocação, Baumgartner marcou o gol solitário da vitória por 1 x 0. A seleção austríaca jogará o mata-mata pela primeira vez na história.

Hoje, será a vez das equipes da chave D definirem a vida. Serão duas partidas às 16h: líderes e classificados com quatro pontos, República Tcheca e Inglaterra jogam em Londres. Em Glasgow, Croácia e Escócia buscam a vitória para ter sobrevida no sonho de ir ao mata-mata.



FASE DE GRUPOS

Última rodada

Domingo

Itália 1 x 0 País Gales

Suíça 3 x 1 Turquia

Ontem

Ucrânia 0 x 1 Áustria

Macedônia 0 x 3 Holanda

Finlândia 0 x 2 Bélgica

Rússia 1 x 4 Dinamarca

Hoje

16h Rep. Tcheca x Inglaterra

16h Croácia x Escócia

Amanhã

13h Suécia x Polônia

13h Eslováquia x Espanha

16h Portugal x França

16h Alemanha x Hungria