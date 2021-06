CBF define os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Fim do mistério. Na tarde desta terça-feira (22/6), no Rio de Janeiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. A novidade no sorteio ficou por conta de um único pote para todas as equipes, diferentemente das edições anteriores. Um dos destaques é o clássico nacional entre São Paulo e Vasco. No evento, a entidade também divulgou a ordem dos mandos de campos, ou seja, quem joga a primeira e quem decide em casa.

Justificando o equilíbrio do torneio e o título de competição mais democrática do país, dos oito confrontos, apenas dois serão entre clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Os demais representantes da elite nacional jogam diante de equipes da segunda, terceira e quarta divisão do Brasil.

Sem datas definidas, as partidas de ida e volta estão previstas para acontecer entre o final de julho e início de agosto. Os horários dos duelos também serão divulgados em breve pela entidade.

As regiões nordeste e sudeste são as duas mais bem representadas na competição nacional, com seis equipes cada. O futebol nordestino conta com um número recorde de representantes. O sul brasileiro conta com três times. Por último, o Atlético-GO é o único esquadrão do centro-oeste.

Todas as 16 equipes que conquistaram a vaga nas oitavas de final embolsaram R$ 2,7 milhões. Aqueles que avançarem às quartas, garantem um montante de R$ 3,45 milhões.

Para a próxima fase, a CBF informou que os confrontos serão definidos novamente por meio de sorteio. Na sequência, os duelos das semifinais serão conhecidos através do chaveamento das equipes.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil:

São Paulo x Vasco

Criciúma x Fluminense

Vitória x Grêmio

Fortaleza x CRB

Flamengo x ABC

Athletico-PR x Atlético-GO

Atlético-MG x Bahia

Santos x Juazeirense

Times à direita jogam a segunda partida em casa

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima