Fla se desepede de Gerson no Maracanã

CB Correio Braziliense

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo - 28/1/20)

Em clima de despedida, o Flamengo entra em campo, hoje, às 19h, em busca da reabilitação noBrasileirão. Vindo de uma dura derrota no fim de semana, o time carioca vai receber o Fortaleza no Maracanã, pela sexta rodada, na última partida do volante Gerson com a camisa rubro-negra.

Gerson deve ser titular hoje. Poucas horas depois, na quinta, embarcará para a França, onde se apresentará ao Olympique de Marselha. “Apareceu uma proposta muito boa para o jogador. Nada mais natural que ele procure novos ares. O Gerson veio, foi campeão e foi para o clube, foi bom para ele. Vida que segue”, disse Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, na terça.

O dirigente fez a declaração durante a transmissão ao vivo do último treino de Gerson pelo time brasileiro, via FlaTV. A veiculação foi uma forma de homenagem ao jogador, que também será celebrado pela torcida, com faixas e bandeira grande a serem exibidas no Maracanã durante o jogo.

O volante de 24 anos se despede do Fla recheado de conquistas. Foi bicampeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil, por duas vezes. Faturou, ainda, o Campeonato Carioca e a Taça Guanabara em 2020 e também neste ano.

Se a partida marca despedida, também vai registrar um retorno. Sai Gerson, entra Thiago Maia. O volante deve ocupar a vaga deixada pelo companheiro que vai

atuar na França. Maia foi relacionado pela primeira vez após sete meses, após grave lesão no joelho esquerdo e cirurgia. Ele deve ficar no banco, mas será a opção de Rogério Ceni para a sequência da temporada na função de Gerson.

Outra novidade é o retorno de Pedro, liberado após cumprir a quarentena por covid-19. Com o retorno do atacante, Rodrigo Muniz voltará ao banco, após ser o destaque na derrota por 3 x 2 para o Bragantino, no sábado. A diretoria briga no STJD para não liberar Pedro para a Olimpíada.



São Paulo aposta em Benítez contra Cuiabá

O meia argentino Martín Benítez, uma das ausências mais sentidas pelo técnico Hernán Crespo, volta a ser titular hoje, diante do Cuiabá, às 19h, no Morumbi, em São Paulo. O argentino concentra a maior parte das esperanças da primeira vitória do time no torneio.

Desde o fim do Paulistão, Benítez se encaixou no esquema de Crespo com o toque de criatividade e lucidez no meio. Isso ficou claro no segundo tempo da derrota para o Santos, na Vila Belmiro, quando voltou após recuperação de lesão muscular. A ausência do camisa 8 acentuou os problemas ofensivos. O ataque marcou somente um gol nos cinco jogos e se tornou o pior da competição, ao lado do América-MG. Dos 15 pontos disputados, o São Paulo conquistou dois. “Com esforço, voltaremos a ganhar e tudo vai voltar como antes”, promete o técnico Crespo.



Em clima tenso, Palmeiras visita Bragantino

O Palmeiras enfrenta o Bragantino, hoje, às 19h, no interior paulista, em clima de cobrança.

Ontem, o volante Felipe Melo cobrou responsabilidade do meia Lucas Lima e do volante Patrick de Paulo depois de ambos quebrarem os protocolos do clube na pandemia do novo coronavírus. “É complicado e difícil devido ao momento, por tudo o que está acontecendo. Erraram o Lucas Lima como Patrick de Paula, eu creio que já foram multados, mas é complicado colocá-los na parede e fuzilar cada um deles, já que não pode voltar atrás”, disse.

“Foi um erro grotesco, mas que não pode se repetir! Tivemos reuniões aqui dentro, vamos cobrar como líderes. Nossa direção, presidente, estão cobrando, mas são meus companheiros de trabalho, atletas que jogam comigo no Palmeiras e não tenha dúvida que eu jamais vou deixar para trás um atleta meu", comentou.



Flu defende início invicto

Ter classificado o Fluminense para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil e estar em sexto lugar no Brasileiro, sendo um dos quatro times ainda invictos na competição, não permitem que o técnico Roger Machado desfrute de credibilidade perante a torcida do tricolor carioca. Desta forma, o duelo de hoje, em Goiânia, às 19h, diante do Atlético-GO, é mais uma oportunidade para o treinador ratificar o bom trabalho.

Apesar do Brasileiro estar apenas na sexta rodada, o duelo ganha ingredientes importantes, pois os times estão separados na tabela por apenas dois pontos. Os cariocas somam nove, enquanto os goianos, sete.

Após o empate com o Fortaleza, no Ceará, o time foi direto para Goiânia e vai ter o retorno do volante Yago Felipe, que cumpriu suspensão na última partida. Outro que Roger poderá utilizar é o lateral-direito Samuel Xavier, recuperado de lesão.

Com duas vitórias e três empates, Roger mais uma vez demonstra confiança na dupla de veteranos formada por Fred e Nenê. A experiência dos dois se junta à juventude e velocidade de Gabriel Teixeira e Caio Paulista, posicionados nas extremas do setor ofensivo. A segurança da zaga, uma das melhores do Brasileirão, com apenas três gols sofridos , mais uma vez, ficará por conta de Luccas Claro e Nino.

No Atlético-GO, o técnico Eduardo Barroca terá novidades. O volante Willian Maranhão cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e está de volta. Ronald e Éder, recuperados de lesão, também estão disponíveis.