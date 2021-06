Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Vôlei

Com um time reserva, a Seleção masculina de vôlei manteve a consistência e derrotou a Alemanha, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/21 e 25/23. Ontem, o Brasil somou a 13ª vitória em 14 jogos na Liga das Nações, em Rimini, na Itália. Garantido nas semifinais, o time enfrentará a Rússia, hoje, às 16h30.

» Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou, ontem, a contratação de Wellington Nem, que estava no Fortaleza. O jogador assinou contrato até o fim do ano. O clube está a uma semana do fim do prazo — imposto pela Fifa — para pagar R$ 7 milhões ao Defensor, do Uruguai, pela compra do meia Arrascaeta, em 2015.

» Natação

A nadadora Etiene Medeiros inicia hoje a viagem rumo aos Jogos de Tóquio. Antes, faz duas escalas estratégicas. Desembarcará em em Roma, na Itália para o Troféu Internacional de Natação. Em seguida, a pernambucana fará um training camp em Rio Maior, em Portugal, para então chegar à Vila Olímpica, em 18 de julho

» Santos

O técnico Fernando Diniz terá um reforço de peso no Santos para o jogo contra o Grêmio, amanhã, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Brasileirão. Trata-se do uruguaio Carlos Sánchez, relacionado para a partida fora de casa. O experiente meio-campista não entra em campo há quase nove meses.

» Formiga

O São Paulo apresentou, ontem, sua maior contratação para o time feminino. Aos 43 anos, a meia Formiga chega para dar mais experiência ao elenco e assinou contrato até o fim de 2022. "Todo mundo sabe da minha luta, do meu desejo de ver o futebol feminino no auge. Quando isso aconteceu, vou parar”, discursou.