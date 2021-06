Croácia exorciza a maldição

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Andy Buchanan/AFP)

A Croácia quebrou, ontem, uma maldição que durava 25 anos, ou seis edições da Eurocopa. A contar de 1996, todos os vice-campeões vigentes da Copa do Mundo eram eliminados na fase de grupos do principal torneio de seleções do Velho Continente. Itália (1996), Alemanha (2004), França (2008) e Holanda (2010) foram vítimas da praga. A bruxaria só não funcionou nas edições de 2000 e 2016 porque os vices do Mundial à época eram seleções sul-americanas — Brasil (1998) e Argentina (2014). A trupe do ex-melhor do mundo Luka Modric arriscava ser a quinta vítima, mas escapou ao derrotar a Escócia por 3 x 1, ontem, no Hampden Park, em Glasgow. A Inglaterra também avançou ao passar pela República Tcheca, em Wembley.

A maldição havia começado em 1996. Dois anos antes, a Itália perdera a final da Copa do Mundo dos Estados Unidos para o Brasil. Na Eurocopa, foi eliminada na fase de grupos disputada na Inglaterra. Deu adeus ao torneio na chave contra Alemanha, República Tcheca e Rússia.

Vice-campeã da Copa do Mundo em 2002, no Japão e na Coreia do Sul, depois de perder para o Brasil por 2 x 0 na decisão do título, a Alemanha deu vexame na primeira fase da Eurocopa de 2004, em Portugal. Terminou em terceiro lugar no grupo que tinha República Tcheca, Holanda e Letônia. À época, os germânicos defendiam o título continental.

A decisão da Copa de 2006, na Alemanha, opôs Itália e França. A Squadra Azzurra conquistou o tetra nos pênaltis. Dois anos depois, a vice-campeã mundial França encerrou a fase de grupos da Eurocopa em último, atrás de Holanda, Itália e Romênia.

A vítima mais recente da maldição dos vices da Copa na Euro era a Holanda. A Laranja Mecânica perdeu o título em 2010 para a Espanha. Dois anos depois, figurava na Eurocopa no Grupo B. Encerrou a primeira fase em último lugar, superada por Alemanha, Portugal e Dinamarca.

Atual vice-campeão mundial, a Croácia havia iniciado a última rodada em terceiro lugar. Obrigada a vencer a Escócia, derrotou os donos da casa por 3 x 1 com gols de Vlasic, Modric e Perisic. Em Londres, a Inglaterra contou com gol de Sterling para carimbar vaga contra a República Tcheca.

A atração de hoje é o reencontro entre França e Portugal, finalistas da Euro-2016. Atuais campeões, os lusitanos arriscam ficar fora do torneio em caso de derrota, às 16h. Alemanha e Hungria também estão vivos na disputa. A Espanha também terá dia decisivo diante da Eslováquia para avançar às oitavas.



FASE DE GRUPOS

Última rodada

Domingo

Itália 1 x 0 País Gales

Suíça 3 x 1 Turquia

Segunda

Ucrânia 0 x 1 Áustria

Macedônia 0 x 3 Holanda

Finlândia 0 x 2 Bélgica

Rússia 1 x 4 Dinamarca

Ontem

Rep. Tcheca 0 x 1 Inglaterra

Croácia 3 x 1 Escócia

Hoje

13h Suécia x Polônia

13h Eslováquia x Espanha

16h Portugal x França

16h Alemanha x Hungria

Uefa censura ato pró-LGBT

A Uefa rejeitou pedido feito por Dieter Reiter, prefeito de Munique, para que a Allianz Arena fosse iluminada por fora com as cores do arco-íris. O governante gostaria de fazer um protesto contra uma lei anti-LGBT aprovada na Hungria no confronto de hoje entre Alemanha e Hungria pela Eurocopa. O país do leste europeu proibiu a circulação conteúdos infantis que mostrem pessoas gays ou transgêneras. A Uefa afirmou apoiar a causa LGBT, mas que deve se manter "politicamente neutra" e por isso não pôde aprovar o requerimento.