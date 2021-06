CB Correio Braziliense

Em Brasília para o duelo de amanhã contra o Paraguai, no Mané Garrincha, o Chile pediu desculpas por ter furado o isolamento em Cuiabá. No último domingo, um cabeleireiro furou a "bolha" da Copa América para atender os chilenos no hotel. “Cometemos um erro. Não quisemos fazer com maldade. Não há o que fazer e não voltaremos a errar assim”, afirmou o volante Arturo Vidal.