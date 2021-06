A um mês da abertura da Olimpíada, veja 30 candidatos a estrelas

CB Correio Braziliense

Veja quais são os candidatos brasileiros

Martine Grael e Kahena Kunze

Vela (49er FX) - Brasil

Atuais campeãs olímpicas, a dupla brasileira foi vice-campeã do Campeonato Mundial de 2019 e, em abril, venceu um torneio na Espanha u com as melhores duplas do mundo. Um bom termometro para mostrar que as velejadoras de 30 anos estão na briga por conquistar o bicampeonato olímpico em Tóquio.

Gabriel Media

Surfe - Brasil

Campeão mundial em 2018, vice-campeão em 2019 e atual líder do ranking mundial, Gabriel Medina chegará em Tóquio para a estreia do surfe nos Jogos Olímpicos voando. Em seis etapas, o brasileiro de 27 anos venceu duas vezes e foi vice-campeão em outras três.

Pâmela Rosa

Skate (street) - Brasil

A brasileira de 21 anos é a atual campeã mundial e líder do ranking. Pâmela tem tudo para colocar o Brasil no topo do pódio na estreia do skate nos Jogos Olímpicos.

Beatriz Ferreira

Boxe (até 60kg) - Brasil

Bia Ferreira é a atual campeã mundial de boxe na categoria até 60kg, feito conquistado em Lima-2019. Mesmo com a pandemia, a brasileira de 28 anos teve um começo de temporada promissor. A conquista de duas medalhas de ouro em torneios no início de 2021, na Alemanha e na Bulgária, levanta esperança aos torcedores brasileiros de mais pódio nos Jogos Olímpicos.

Ana Marcela Cunha

Dona de 11 medalhas em Campeonatos Mundiais, sendo cinco de outro, Ana Marcela Cunha é considerada uma das maiores nadadoras de águas abertas da história. Campeã do prêmio de maior nadadora de águas abertas do mundo por seis vezes (2010, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019), a brasileira de 29 anos só sente falta de uma medalha no vasto currículo: a olímpica. Nesta semana, subiu ao pódio três vezes em competições europeias. Na prova dos 10km, distância olímpica, foi ouro pelo Campeonato Italiano em 14 de junho.

Isaquias Queiroz e Erlon Souza

Canoagem velocidade - Brasil

Após fazer história nas Olimpíadas do Rio-2016, ao conquistar três medalhas (duas de prata e uma de bronze), Isaquias, 27 anos, promete mais pódios na segunda participação em Jogos Olímpicos. Isaquias foi campeã mundial do C1 1000m em 2019 e, ao lado de Erlon Souza, 30 anos, foi bronze no C2 1000m.

Ágatha e Duda

Vôlei de praia - Brasil

As duas têm tudo para manter a tradição de fazer o Brasil subir ao pódio olímpico no vôlei de praia. É a dupla mais regular do mundo em 2021/ Foi ao pódio em quatro das seis etapas disputadas, com um título, uma prata e dois bronzes. Em 2019, foi quarta colocada no Circuito Mundial e prata no Finals, segundo torneio mais importante daquele ano.

Arthur Zanetti

Ginástica - Brasil

Campeão olímpico em Londres-2012 e prata nos Jogos do Rio-2016, Zanetti quer se despedir com o terceiro pódio olímpico da carreira. Foi quinto colocado no Campeonato Mundial de 2019 e ainda não competiu internacionalmente em 2021, mas tem uma das melhores notas do mundo nas argolas. A briga nesta prova olímpica promete ser uma das mais disputadas da modalidade.

Alison

Vôlei de praia - Brasil

Campeão olímpico na Rio-2016, campeão mundial em 2015 e um dos melhores bloqueadores de todos os tempos.

Formiga

Futebol - Brasil

A seleção brasileira feminina de futebol não é exatamente favorita ao título olímpico, mas a jogadora Formiga escreverá mais uma vez onome na história ao disputar pela sétima vez os Jogos Olímpicos. A dona de duas pratas olímpicas disputou todas as edições desde que a modalidade entrou para os Jogos e promete se despedir, aos 43 anos, em grande estilo.

Veja quais são os candidatos estrangeiros

Simone Biles

Ginástica artística - Estados Unidos

A ginasta de 24 anos chega em Tóquio como a grande protagonista dos Jogos Olímpicos. Dona de quatro ouros olímpicos, conquistados na estreia nos Jogos, na edição da Rio-2016, Simone soma 19 títulos mundiais e é um fênomeno da ginástica artística.

Diana Taurasi e Sue Bird

Basquete - Estados Unidos

As duas jogadoras são tetracampeãs olímpicas e tetra mundial e podem se tornar, juntas, as primeiras pentacampeãs da história dos esportes coletivos.

Serena Williams

Tênis- Estados Unidos

Uma das maiores da história, tem quatro medalhas de ouro olímpicas (três em duplas e uma no individual).

Shelly Ann Fraser

Atletismo - Jamaica

Dona de seis medalhas olímpicas e onze em Campeonatos Mundiais, nas provas dos 100m, 200m e revezamento 4x100m rasos.

Sifan Hassan

Atletismo - Holanda

Campeã mundial dos 1500m e 10000m rasos e favorita ao ouro nas duas provas.

Christian Taylor

Atletismo - Estados Unidos

Tetracampeão mundial e bicampeão olímpico do salto triplo.

Armand Duplantis

Atletismo - Suécia

Com apenas 21 anos, é o recordista mundial do salto com vara e super-favorito ao título em Tóquio.

Beatrice Chepkoech

Atletismo - Quênia

Recordista mundial, marca feita em 2018, e também campeã mundial dos 3000m com obstáculos.

Harrie Lavreysen

Ciclismo - Holanda

Seis vezes campeão mundial no ciclismo pista, é o grande nome das provas em velódromo.

Carolina Marin

Badminton - Espanha

Campeã olímpica e tricampeã mundial, passou por lesões recentemente e, recuperada, é o maior nome da modalidade.

Kelsey Stewart

Beisebol/Softbol - Estados Unidos

Grande heroína do título da Copa do Mundo de softbol, conquistado sobre o Japão em uma final histórica.

Inna Deriglazova

Esgrima - Rússia

Atual campeã olímpica e dona de seis títulos mundiais, é a favorita na categoria florete e o grande nome na modalidade atualmente.

Isabell Werth

Hispismo - Alemanha

Com seis medalhas olímpicas e dez títulos mundiais, é o grande nome do hipismo adestramento atual.

Eva de Goede

Hóquei na grama - Holanda

Melhor jogadora do mundo nas duas últimas temporadas, tem no currículo três medalhas olímpicas.

Clarisse Agbegnenou

Judô - França

Tetracampeã mundial e prata nas Olimpíadas do Rio, é o maior nome do judô feminino atualmente.

Teddy Riner

Judô - França

Dez vezes campeão mundial, bicampeão olímpica e com apenas uma derrota em torneios internacionais em dez anos.

Svetlana Romashina

Nado artístico - Rússia

Dona de cinco medalhas de ouro em Olimpíadas e 21 títulos mundiais, jamais perdeu uma competição representando seu país.

Katie Ledecky

Natação - Estados Unidos

Cinco vezes medalhista de ouro na Rio 2016 e dona de 15 títulos mundiais, é a grande estrela das provas mais longas da natação.

Simone Manuel

Natação - Estados Unidos

Tem quatro medalhas olímpicas e 16 em Campeonatos Mundiais, é o maior nome das provas de velocidade da natação.

Caeleb Dressel

Natação - Estados Unidos

Dono de 13 títulos mundiais, é favorito a seis ouros nas Olimpíadas e pode sair da competição como o maior medalhista entre todas as modalidades.

Shi Tingmao

Saltos ornamentais - China

Campeã olímpica do trampolim individual e sincronizado, tem oito títulos mundiais.