Colecionadores de taças da elite buscam paz

CB Correio Braziliense

(crédito: Rafael Ribeiro/Vasco)

Cruzeiro e Vasco são campeões da primeira divisão, da Copa do Brasil e da Libertadores, mas hoje vivem momentos diferentes. Dois dos gigantes nacionais disputam a Série B do Campeonato Brasileiro e não estão bem. O duelo de estrelas apagadas será visto, às 21h30, no Mineirão, com transmissão da TV Globo em rede aberta. Derrotado pelo Operário, a Raposa está na zona de rebaixamento. O cruzmaltino, por sua vez, chega animado pelo triunfo em cima do CRB, mas ainda assim ocupa posição modesta fora do G-4 de acesso.

No Cruzeiro, o técnico Mozart Santos não terá os zagueiros Weverton, expulso na rodada passada, e Eduardo Brock, com lesão na coxa esquerda. Ramon e Paulo assumem o sistema defensivo. Raúl Cáceres volta após cumprir quarentena por causa da covid-19. Felipe Augusto volta ao time titular.

O volante Rômulo testou positivo para covid-19 e será desfalque. Michel, que ficaria com a vaga, será preservado devido à maratona de jogos. Com isso, Andrey deve ganhar nova chance. Marcelo Cabo também segue sem contar com Léo Matos, com edema na coxa, assim como o goleiro Vanderlei, em quarentena por causa do novo coronavírus.