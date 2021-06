No adeus de Gerson, Fla vence Fortaleza

CB Correio Braziliense

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

A canção de adeus do Flamengo para o volante Gerson teve várias notas diferentes na noite de ontem. Marcado por homenagens ao camisa 8 — de saída para o Olympique de Marseille, da França —, a partida teve intensidade rubro-negra no primeiro tempo, cochilada e flerte com o perigo na etapa final e reencontro com o triunfo diante do Fortaleza, por 2 x 1, com brilho do atacante Bruno Henrique, no Maracanã.

O confronto foi o último de Gerson com a camisa do Flamengo. A vitoriosa trajetória é resumida em 109 jogos e oito títulos. O volante caiu nas graças da torcida ao ser peça fundamental nas conquistas da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e de duas edições do Campeonatos Brasileiros, do Carioca e da Supercopa do Brasil. Na saída, o Coringa deixou os cofres cheios: os franceses desembolsaram 25 milhões de euros — ou R$ 160 milhões — para levá-lo.

Na saída de campo, um emocionado Gerson deu as últimas palavras como rubro-negro. “É o clube que torço desde criança. No Flamengo, você não vai só trabalhar. É uma família. Só tenho que agradecer a todos. Agora eu voltei a ser torcedor. Espero que um dia eu possa voltar e todo mundo me receba de braços abertos”, declarou. Em campo, o volante teve boa atuação e quase marcou um gol.

Mas o nome da noite foi mesmo Bruno Henrique. Com o time em ritmo avassalador nos primeiros 45 minutos, o camisa 27 marcou duas vezes. Na primeira, aos 20 minutos, aproveitou vacilo da zaga do Fortaleza, roubou a bola e chutou sem chances para Felipe Alves. Após uma sequência de gols perdidos — um deles com Michael sozinho contra o goleiro —, o Fla ampliou. Pedro acionou Bruno Henrique em velocidade e o atacante bateu com categoria.

Assim como na última rodada, o desempenho rubro-negro caiu na etapa final. E, aos 15 segundos, o Fortaleza descontou. Em jogada bem trabalhada, David mandou para as redes. O lance deixou clara a mudança de postura dos visitantes, que tiveram chances de igualar em cochiladas do Fla. Por outro lado, os rubro-negros desperdiçaram bons momentos. Em um deles, Felipe Alves defendeu chute à queima-roupa de Gerson. Os cariocas precisaram administrar, ainda, uma reclamação de Pedro ao ser substituído por Muniz. O atacante chutou um copo e levou bronca de Rogério Ceni. “Cena lamentável. Acho feio”, disse.

Os vacilos, porém, não prejudicaram e o rubro-negro levou os três pontos. Após a vitória suada, o telão do Maracanã fechou a cortina com um “obrigado, Gerson”, provalmente a mensagem proferida pelos milhões de rubro-negros pelo país. (DQ)



Dragão impõe tropeço ao Flu

Superior durante quase todos os 90 minutos de partida, o Atlético-GO venceu o Fluminense, por 1 x 0, na noite de ontem, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Nathan Silva. Os três pontos conquistados em casa deixaram o Dragão na quinta posição da tabela. Derrotado, o Flu caiu para o oitavo lugar.

O placar mínimo não condiz com as oportunidades criadas durante a partida. O Atlético-GO poderia ter vencido por um placar mais elástico se tivesse balançado as redes em lances inacreditáveis protagonizados pelos atacantes Natanael e André Luís, ambos no segundo tempo. Por sorte as chances não fizeram falta.

Desorganizado, o Fluminense viu o Atlético-GO ser melhor com a bola nos pés no campo ofensivo. Aos 27, os goianos até balançaram as redes com Zé Roberto, mas o árbitro viu falta de ataque do jogador dentro da área. Depois, aos 32, foi a vez de André Luís invadir a área e perder ótima chance.

Só que aos 35 minutos o Fluminense não escapou de sofrer gol. Arthur Gomes levantou bola na área e o zagueiro Nathan Silva, de cabeça, mandou para as redes e deu números finais ao confronto. Placar justo pelo o que os times apresentaram em campo.



Líder Bragantino vence outra

Com desfalques na defesa de sua equipe, o técnico português Abel Ferreira optou mandar o Palmeiras com o esquema 3-5-2 para tentar vencer o Red Bull Bragantino, ontem, no Interior paulista. O time alviverde teve boa produção ofensiva, mas cometeu uma série de defensivos e táticos, principalmente no primeiro tempo, e foi superado pelo rival de Bragança Paulista por 3 x 1.

Aos dez minutos, Artur bateu bola cruzada da entrada da área e Vinicius Silvestre espalmou para o meio da área — o goleiro falhou, poderia ter defendido, já que o chute não foi tão forte, ou espalmado para o lado. No rebote, Ytalo só empurrou para o gol.

O Bragantino aproveitou a confusa linha de três defensores de Abel Ferreira e chegou ao segundo antes do intervalo. Aos 44, Ytalo recebeu bola de Helinho no meio-campo, no meio de Felipe Melo e Renan, correu sozinho até a meta alviverde e tocou na saída do goleiro para aumentar.

O Alviverde diminuiu o prejuízo aos 20 minutos. Gustavo Scarpa abriu na esquerda para Victor Luis, que cruzou alto para Breno Lopes, de primeira, marcar um lindo gol. No entanto, o Bragantino chegou ao terceiro gol aos 42 minutos. Edmar cruzou na área, Arthur, livre, desviou de cabeça para o meio e Ytalo, sozinho, marcou o seu terceiro gol na noite.

O Palmeiras ainda tentou diminuir novamente em um chute de Gabriel Menino que Cleiton espalmou para escanteio.



São Paulo vacila e empata em casa

O São Paulo continua sem vencer. Ontem, o time ficou no empate por 2 x 2 com o Cuiabá, no Morumbi. Em seis rodadas disputadas, são três empates e três derrotas, resultados que deixam a equipe de Hernán Crespo em antepenúltimo lugar, em 18º, com três pontos. Detalhe que a equipe tem um jogo a mais do que o 19º, o América-MG, e três a mais do que o lanterna Grêmio, que ainda não pontuou.