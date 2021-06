Drama, recorde e protesto

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Franck Fife/AFP)

A Eurocopa segue sendo um ringue de quebra de recordes para o astro Cristiano Ronaldo. Após se tornar o maior artilheiro e o nome com mais jogos e participações em edições na história do torneio, o português marcou duas vezes no empate por 2 x 2 com a França e quebrou uma nova marca pessoal. Agora, ele chegou aos 109 gols feitos por Portugal, igualando o índice de goleador máximo por seleções nacionais estabelecido pelo iraniano Ali Daei durante os anos 1990 e 2000. Além das marcas de CR7, a competição do Velho Continente encerrou a fase de grupos, conheceu o chaveamento completo da etapa mata-mata e registrou novo caso de ativismo político fora das quatro linhas.

O português, de 36 anos, atingiu a marca ao converter duas cobranças de pênalti, ontem, em Budapeste, pela terceira e última rodada do Grupo F. Com cinco gols, Cristiano Ronaldo também é o artilheiro da atual edição da Eurocopa. Benzema, também duas vezes, anotou os tentos dos franceses. Com a igualdade no placar, a França avançou em primeiro lugar na chave, enquanto Portugal ficou em terceiro. Em Munique, a Alemanha garantiu a segunda posição com direito a drama e até choro de torcedores na arquibancada. O time alemão ficou duas vezes atrás da Hungria no placar e flertou com a eliminação, mas buscou o resultado e volta ao mata-mata após ficar de fora na última edição do torneio. Goretzka e Havertz marcaram para os donos da casa. Ádám Szalai e Schäfer fizeram os gols húngaros.

No grupo E da Euro, os favoritos cumpriram bem o seu papel e garantiram vagas para a sequência da competição de seleções do Velho Continente. No estádio de São Petersburgo, Suécia e Polônia fizeram um jogo movimentado e com reviravoltas. Os suecos abriram dois de frente com gols de Forsberg. Lewandowski também balançou a rede duas vezes para igualar. Aos 48 minutos do segundo tempo, Claesson garantiu o triunfo e a classificação do país nórdico. Em Sevilla, a Espanha, enfim, deslanchou no torneio. Em apresentação tranquila, a Fúria venceu a primeira ao golear a Eslováquia, por 5 x 0. Laporte, Sarabia, Ferrán Torres, Kucka e o goleiro Dúbravka — em um gol contra bizarro, quando a bola bateu na trave e o goleiro esmurrou o rebote para as redes — fizeram os tentos da partida.

Agora, a Eurocopa entra na fase mata-mata. A sequência de jogos eliminatórios do torneio de seleções do Velho Continente começa no sábado e vai até a próxima terça-feira, com dois jogos a cada dia. Os confrontos de destaque são os encontros entre Inglaterra x Alemanha e Bélgica x Portugal.

No extracampo, um nova manifestação marcou o torneio. Durante a execução do hino húngaro, um ativista LGBTQ+ invadiu o gramado da Arena de Munique e exibiu uma bandeira nas cores do arco-íris em manifestação contra à Uefa. Dias antes do jogo, a entidade tomou a controversa decisão de vetar uma iluminação com as mesmas cores no estádio. A ação da capital alemã seria um posicionamento de repúdio a uma lei aprovada na Hungria que restringe os direitos de informação dos jovens com relação à homossexualidade e transexualidade.