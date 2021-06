CB Correio Braziliense

De folga nesta rodada da Copa América, a Argentina treina em Buenos Aires para o duelo de segunda-feira contra a Bolívia, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O tema em Ezeiza é a contagem regressiva para o encerramento do contrato de Messi com o Barcelona. Faltam nove dias para o acordo do aniversariante do dia (34 anos) expirar. Especula-se que ele renovará depois das contratações de Agüero e Depay pelo time catalão, mas segue o suspense.