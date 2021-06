Em Brasília, Paraguai se sente em casa e vence bem o Chile

VP VICTOR PARRINI*

Principal palco da Copa América 2021, o Estádio Nacional Mané Garrincha recebeu, na noite desta quinta-feira (24/6), mais um tradicional confronto do futebol sul-americano. Chile e Paraguai estiveram frente a frente pela 4ª rodada do Grupo A. Os paraguaios se sentiram em casa e dominaram os chilenos durante quase toda a partida. Aproveitando bem as oportunidades que surgiram, os alvirrubros venceram por 2 x 0, com gols de Samudio e Miguel Almirón.



Na primeira etapa, os paraguaios tomaram as rédeas da partida e foram para cima do adversário, porém, apesar da forte presença no setor ofensivo e grande quantidade de trocas de passes, faltava objetividade aos alvirrubros. Contudo, depois de muita insistência, aos 33 minutos, veio a recompensa: após cobrança de escanteio, Samudio subiu mais do que toda a defesa vermelha e colocou o Paraguai na frente. O Chile tentava reagir, mas parava no bloqueio oponente. Nos últimos 45 minutos, a equipe alvirrubra não tirou o pé do acelerador e seguiu pressionando o Chile. Aos 10, González foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou a penalidade. Almirón foi para a cobrança e fez 2 x 0. Nos instantes finais do jogo, a La Roja tentou diminuir a desvantagem, mas os esforços não foram suficientes para evitar a primeira derrota no torneio sul-americano.



Paraguai pressiona e recompensa vem pelo alto



Os primeiros 15 minutos de jogo foram de um Paraguai que pressionava o Chile em seu campo de defesa. No entanto, faltava objetividade aos alvirrubros. A primeira jogada aguda da partida partiu dos defensores paraguaios. O zagueiro Gustavo Gómez avançou pela direita e passou para Espínola. O camisa 13 cruzou rasteiro e fechado, dificultando a vida do goleiro Bravo, que mandou a bola para escanteio. A resposta da La Roja veio em jogada pela ponta direita, Vargas fez bom cruzamento, mas o atacante inglês Brereton cabeceou mal.



Mesmo sem êxito na conclusão das jogadas, a insistência paraguaia prevaleceu sobre a postura defensiva chilena. Aos 33 minutos, a recompensa veio pelo alto. Em cobrança de escanteio, Almirón colocou a bola na área, o centroavante Samudio mais do que toda a defesa adversária e abriu o marcador no Mané Garrincha. Sete minutos depois, novamente em tiro de canto, os alvirrubros quase ampliaram a vantagem com González, mas o camisa sete cabeceou para fora. Depois do fim do primeiro tempo, a caminho do vestiário, Medel, do Chile, e Villasanti, do Paraguai, discutiram, mas foram apartados.



Alvirrubros não tiram o pé do acelerador e garantem a vitória



A volta do intervalo não surtiu efeito para o Chile. A equipe comandada pelo técnico Martín Lasarte continuou a ser pressionada pelo Paraguai. No minuto dez, González dominou dentro da grande área e foi derrubado por Medel. O camisa 10, Miguel Almirón, foi para a cobrança e ampliou a vantagem paraguaia em Brasília. Com o prejuízo dobrado, os chilenos tentavam controlar a partida e esboçar uma reação, porém, sem êxito algum. A equipe vermelha e azul trocava muitos passes, povoava o campo de ataque, mas os homens de frente não conseguiam concluir em gol.



Com a vitória praticamente decretada, os últimos 10 minutos de jogo foram um de Chile apressado, querendo diminuir o valor da conta. Porém, assim como no ataque, o Paraguai também se postou bem defensivamente. O xerife Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, teve uma atuação segura. Apesar dos nove minutos de acréscimos no Mané Garrincha, não houve alteração no placar. A ótima performance paraguaia garantiu a vitória por 2 x 0 e a classificação às quartas de final do torneio continental.



Sequência da Copa América



Os chilenos entraram em campo com a classificação às quartas de final assegurada, enquanto os paraguaios subiram ao gramado precisando somar apenas um ponto para carimbar a vaga no mata-mata do torneio de seleções. Com a derrota, o Chile caiu para a 3ª colocação do grupo A, com cinco pontos. A La Roja encerrou em Brasília a sua participação na primeira fase do torneio. Por outro lado, o Paraguai ainda tem mais um compromisso para fechar a participação nesta etapa. Na segunda-feira (28/6), às 21h, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, encara o Uruguai na briga direta pela 2ª posição da chave. Com seis pontos, os alvirrubros dormem na vice-liderança, atrás apenas da Argentina.



Ficha técnica:



CHILE - Claudio Bravo; Isla, Medel (Galdames), Sierralta e Mena; Alarcón (Meneses), Vidal e Aránguiz; Pinares (Roco), Brereton e Vargas. Técnico: Martín Lasarte



Cartões amarelos: Brereton, Medel e Claudio Bravo



PARAGUAI - Antony Silva; Espínola, Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Héctor Martínez e Arzamendia (Alderete); Villasanti, Ángel Lucena e (Giménez) Miguel Almirón (Bareiro); Carlos González (Óscar Romero) e Samudio (Ángel Romero). Técnico: Eduardo Berizzo



Gols: Samudio e Miguel Almirón

Cartões amarelos: Héctor Martínez



Local: Estádio Nacional Mané Garrincha - Brasília, DF

Público e renda: portões fechados

Árbitro: Wilmar Roldán

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz