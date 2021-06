Corinthians ganha e alivia Sylvinho

CB Correio Braziliense



O Corinthians venceu a primeira partida em casa sob o comando de Sylvinho. Mais organizado ofensivamente, o time derrotou o Sport por 2 x 1, ontem, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Brasileirão. Jô, em seu primeiro jogo após a polêmica da chuteira verde, foi o destaque. Ele marcou o segundo gol da equipe, teve participação no primeiro (contra, de Maidana) e acertou uma bola na trave.

O resultado dá um respiro ao treinador corintiano, que vinha de uma sequência de quatro jogos sem vitórias, com direito a uma eliminação na Copa do Brasil. Também tira a pressão dos atacantes, que marcaram apenas dois gols nessas últimas partidas.

No encontro entre alvinegros na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará e Atlético-MG fizeram um jogo equilibrado, em que cada um dominou uma das etapas. O empate parecia ser o resultado final, mas persistiu até segundos finais antes do apito. O time cearense conquistou a vitória por 2 x 1 com um gol no lance derradeiro, aos 49 minutos. O goleiro Everson fez defesas importantes, mas viveu uma noite infeliz. Errou nos dois gols e viu sua equipe sair de campo derrotada.

Em Chapecó (SC), demorou, mas o Internacional, enfim, soube o que é vencer a Chapecoense. O tabu de 13 anos foi encerrado ontem, com vitória por 2 x 1 na estreia do técnico Diego Aguirre.

Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o tricolor empatou com o Santos por 2 x 2 e continua sem vencer no Brasileirão. O time somou o primeiro ponto e segue na lanterna da competição.

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Jô observa a comemoração do primeiro gol, contra, marcado por Maidana