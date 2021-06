Cruzeiro vira contra o Vasco

CB Correio Braziliense

Em jogo com três gols, virada no placar e expulsões, o Cruzeiro bateu o Vasco por 2 x 1, ontem, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Matheus Barbosa (duas vezes) e Morato marcaram no Mineirão.

Com a vitória, o Cruzeiro ganhou seis posições na classificação da segunda divisão. O time celeste deixou a 17ª colocação e a zona de rebaixamento para assumir o 12º lugar, com sete pontos.

Logo aos oito minutos, após bate-bola na zaga do Cruzeiro, Morato aproveitou a sobra e contou com um desvio de Ramon para balançar a rede defendida por Fábio: 1 x 0. O Cruzeiro, que já era melhor na partida, respondeu poucos lances depois. Aos 14, Marcinho cobrou escanteio, Sobis deu leve toque de cabeça no primeiro pau, e Matheus Barbosa, bem posicionado, tocou para o fundo do gol: 1 x 1.

Marcando em linha alta e conseguindo pressionar a tentativa de construção do Vasco, o Cruzeiro passou à frente do placar em lance que teve início após recuperação de bola de Bruno José. Aos 27, o atacante conduziu até a linha de fundo e cruzou para a área. A bola sobrou para Felipe Augusto, pelo lado esquerdo, que encontrou Matheus Barbosa livre na entrada da área. De primeira, o volante fez um bonito gol no Mineirão. 2 x 1. O Vasco teve chance incrível para empatar no fim, mas desperdiçou.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Cruzeiro tem pela frente o compromisso diante do CSA, em Maceió, Alagoas. A partida está marcada para domingo (dia 27), às 20h30, no estádio Rei Pelé. O técnico Mozart terá o retorno do zagueiro Weverton, que cumpriu suspensão nesta quinta-feira. O Vasco, por sua vez, duela com o Brusque, em São Januário, no Rio, também no domingo, mas às 21h.