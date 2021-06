Campeão do UFC, Charles do Bronx fala sobre próximos desafios nos octógonos

VP VICTOR PARRINI*

Charles Oliveira da Silva, o popular Charles do Bronx, atual campeão peso-leve do Ultimate Fighting Championship (UFC), e recordista de finalizações entre todos os lutadores da liga (14), esteve em Brasília na manhã desta sexta-feira (25/6) para promover o lançamento da plataforma de apostas esportivas parceira, BetCombat. Durante o evento, em entrevista coletiva, o paulista conversou com jornalistas a respeito de seus próximos desafios na carreira e participação em projetos sociais.



Charles do Bronx é um dos principais nomes do MMA (artes marciais mistas). Em 11 anos de estrada no UFC, o lutador coleciona 31 vitórias e apenas oito derrotas. É dono de grandes feitos, inclusive, de um cinturão que o Brasil, até então, só havia conquistado uma vez, com Rafael dos Anjos em 2015. O paulista disse ser grato pela conquista e pela história que vem escrevendo. “Eu sou o segundo brasileiro campeão do peso-leve. É bom poder elevar o meu nome, assim como outros campeões do UFC. É gratidão a Deus por ter me dado essa oportunidade, aos professores e família por acreditarem em mim”, disse.

Depois da conquista do cinturão do peso-leve, em 15 de maio de 2021, o lutador ainda não retornou aos octógonos do UFC, porém, segue firme na preparação e de olho em dois possíveis adversários. No próximo dia 10 de julho, o irlandês Conor McGregor enfrenta o norte-americano Dustin Poirier, pelo UFC 264, em Las Vegas. O vencedor da luta será o adversário de Charles do Bronx. Sobre a definição do próximo oponente, o brasileiro palpitou e mostrou confiança num triunfo futuro. “Conor está vindo com outra mentalidade, eu creio que ele vai vencer essa luta e, até o final do ano, vamos nos enfrentar e eu vencerei”, garantiu.

Na expectativa para conhecer o próximo oponente, Charles do Bronx disse que acompanhará de perto o confronto Conor McGregor x Dustin Poirier. "Vai ser uma luta muito boa e eu estarei lá para presenciar, conhecer meu próximo adversário, olhar olho no olho”. Acreditando no triunfo de McGregor, o paulista comentou sobre o jeito polêmico do provável adversário. “Conor McGregor é aquele cara que vai falar demais. Demais mesmo. Ainda mais que ele está voltando e, se ele vencer o Dustin, será mais um cara que vai cair sentado na minha frente”, externou com confiança.

Campeão de nobre coração

Fora dos octógonos, Charles mostra que a sua luta é para oferecer oportunidades para pessoas carentes através das artes marciais, cursos de inglês, empreendedorismo e educação financeira. Junto à casa de apostas BetCombat e a academia Chute Boxe Diego Lima, o campeão do UFC anunciou mais uma iniciativa social: a “Fábrica de Campeões”, em São Paulo. “É um espaço muito bom com 2.000m², onde vamos ensinar diversas artes marciais, mas não vamos nos restringir a isso", disse.

O lutador relembrou o início da sua trajetória em uma favela do Guarujá, e que isso o motiva para investir em iniciativas sociais. “Hoje, eu estou colhendo tudo o que eu plantei durante todos esses anos e eu quero que outros jovens cheguem a esse patamar também, de um menino da favela que conquistou o mundo. Por isso nós vamos semear na vida dessas pessoas carentes”, concluiu.

