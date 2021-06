CB Correio Braziliense

(crédito: Rodrigo Coca/Agencia Corinthians - 19/6/21)

O Corinthians visita o Fluminense, hoje, às 16h, em São Januário, de olho em um lugar no G4 do Campeonato Brasileiro. O time paulista derrotou o Sport, na rodada passada, e espera, agora, pela primeira vez, alcançar duas vitórias consecutivas sob o comando do técnico Sylvinho.

Para a partida, o treinador ainda não contará com Luan e Léo Natel, que estão no departamento médico. O meia se recupera de uma tendinite no músculo adutor da coxa direita e o atacante trata de luxação no ombro esquerdo. Sem eles, a tendência é de que Sylvinho repita a escalação do jogo anterior, com Vitinho no meio-campo e um trio ofensivo formado por Gustavo Mosquito, Jô e Mateus Vital.

Destaque na partida contra o Sport com um gol, Jô será titular pela terceira rodada consecutiva. Sylvinho revelou que teve uma conversa com o jogador nas últimas semanas para acertar o posicionamento.

A provável escalação corintiana terá Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô.

O Fluminense vem de derrota para o Atlético-GO. O técnico Roger Machado não contará com o lateral-direito Samuel Xavier, que sofreu lesão muscular. Em compensação, terá o retorno de Caio Paulista e Egídio. A provável escalação terá Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred.