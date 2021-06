CB Correio Braziliense

Juventude x Flamengo

11h

O Flamengo encara o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi. A equipe carioca jogará fora de casa pela primeira vez no campeonato. O time de Rogério Ceni terá mudanças na defesa e no meio-campo. O zagueiro Rodrigo Caio será poupado. Gustavo Henrique formará dupla com William Arão. Com a saída de Gerson para o Olympique de Marselha, Ceni deve escolher entre Gomes e Thiago Maia.

Santos x Atlético-MG

20h30

Santos e Atlético-MG entram em campo com moral e objetivos diferentes. Enquanto a equipe paulista quer consolidar as boas atuações, de olho nas primeiras colocações, o time mineiro tenta reagir após sofrer a segunda derrota. Cada vez mais, o Peixe ganha a cara de Fernando Diniz. O técnico parece ter encontrado um bom equilíbrio entre experiência e juventude.

Ceará x São Paulo

20h30

São apenas três pontos conquistados em 18 possíveis e a necessidade de recuperar a confiança de um grupo que perdeu a mão após a conquista do título Paulista. A missão do São Paulo é reverter esse quadro no confronto diante do Ceará, na Arena Castelão. “A gente não merece essa posição, mas estamos nela. Temos de trabalhar para melhorar”, comentou o técnico argentino Hernán Crespo.

Palmeiras x Bahia

20h

A derrota de 3 x 1 para o Bragantino no meio de semana ainda causa estragos ao elenco palmeirense que, hoje, recebe o Bahia, no Allianz Parque, a fim de voltar a vencer no Brasileiro. A presença do dirigente Maurício Galiotte na atividade de sexta-feira foi uma tentativa de atenuar o clima tenso marcado pelo tiroteio de declarações entre ele e o técnico Abel Ferreira, ameaçado.

Grêmio x Fortaleza

20h

O Grêmio espera terminar a rodada do fim de semana fora da lanterna do Campeonato Brasileiro. Para isso, o time do treinador Tiago Nunes precisa, necessariamente, derrotar o Fortaleza, hoje, na Arena. Os gaúchos vêm de um empate com o Santos, também em Porto Alegre, que proporcionou o único ponto conquistado na competição. Sem tempo para treinar, o técnico deve manter a equipe.

AMÉRICA-MG x INTER

20h30

O técnico Diego Aguirre tem como desafio equilibrar o trabalho da defesa do Internacional, uma das piores do Campeonato Brasileiro — com 10 gols tomados nas seis partidas disputadas. Hoje, o duelo será contra o América-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. No ataque, Caio Vidal cumprirá suspensão por ter sido expulso na rodada passada. Peglow deve fazer a despedida do time.