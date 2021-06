Rapidinhas

CB Correio Braziliense





Ginástica

O Botafogo sofreu a segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B, ontem, ao levar 2 x 0 do Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), pela sétima rodada.

Série D

Pela terceira rodada, do Grupo A5, o Gama (sexto colocado) foi batido pela Nova Mutum (4º), por 3 x 0, enquanto o Brasiliense (3º) perdeu para o União-MT (2º), por 2 x 1. Aparecidense lidera a chave.

Vôlei 1

O Brasil tentará o ouro da Liga das Nações com o time masculino. Ontem, o grupo bateu a França, com vitória imponente por 3 x 0 (25/20, 25/18 e 25/19). A decisão será hoje, às 10h, diante da Polônia.

Vôlei 2

Escalação feminina para os Jogos de Tóquio: Macris e Roberta; Tandara, Rosamaria, Natália, Fernanda Garay, Gabi e Ana Cristina; Carol Gattaz, Carol e Bia (centrais); e Camila Brait.

Fórmula 1

Max Verstappen igualou as três vitórias de Lewis Hamilton, há uma semana, lidera o Mundial de Pilotos e pode ampliar a vantagem ao cravar a pole no GP da Estíria. A largada, hoje, ocorre às 10h.

Ginástica

Na Copa do Mundo de Doha, quatro brasileiros foram ao pódio ontem. Artur Nory levou a prata na barra fixa, Rebeca Andrade, na trave, Caio Souza, nas paralelas, e Lorrane Oliveira, no solo, foram bronze.