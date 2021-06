Peru vence Venezuela, e está nas quartas de final da Copa América

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Divulgação/Seleção Peruana)



Na noite deste domingo (27/6), o Estádio Nacional Mané Garrincha recebeu o seu quinto e último jogo na fase de grupos da Copa América 2021. Venezuela e Peru entraram em campo precisando somar pontos para garantir a classificação às quartas de final do torneio. E quem levou a melhor foram os Incas, com gol de Carrillo, após cobrança de escanteio na área. A vitória por 1 x 0 garantiu a vaga nas quartas de final do torneio. Em contrapartida, a seleção vinho tinto não teve forças para reagir e acabou se despedindo da competição continental.



Chances de sobra, pontaria de menos



Como esperado, Venezuela e Peru iniciaram a disputa em marcha lenta, trocando muitos passes. No entanto, os Incas tinham mais a bola e, aos oito, Cueva, ex-São Paulo e Santos, arriscou de fora da área, mas para longe do gol. Tomando gosto pela partida, aos 13, o Peru quase abriu o placar. Yotún recebeu a bola sozinho dentro da grande área, finalizou mal e desperdiçou uma excelente chance. A resposta venezuelana veio no minuto seguinte, Savarino dominou de longe e chutou firme. Atento, o goleiro Gallese mandou para escanteio.



Com o Peru propondo o jogo, a Venezuela encontrou espaços no campo de ataque. Savarino era a principal peça ofensiva. Aos 15, o atacante finalizou mais uma vez de fora da área, o arqueiro peruano espalmou para frente e, totalmente livre, Córdova cabeceou para fora. Os peruanos voltaram ao ataque em cruzamento pela esquerda. Lapadula subiu bem, colocou a cabeça na bola, mas Fariñez foi seguro na defesa. Assim, apesar das oportunidades de gols criadas nos primeiros 45 minutos, faltou eficiência para ambas as seleções na hora da conclusão.



Incas voltam mais ligados



O Peru voltou dos vestiários mais atento do que o adversário e, logo aos três minutos, Carrillo inaugurou o placar após escanteio e descuido da defesa venezuelana. Na desvantagem, a reação da seleção vinho tinto veio aos cinco minutos, em finalização de Córdova, na entrada da área. A bola passou rente ao travessão de Gallese. O técnico José Peseiro resolveu fazer mudanças no time para mudar o rumo da partida. Uma das entradas foi a de Otero. Assim, aos 15 minutos, o meia teve uma ótima oportunidade em cobrança de falta, mas a bola foi às redes, mas pelo lado de fora.



Precisando correr atrás do prejuízo, o treinador venezuelano promoveu a entrada do camisa 10 Soteldo. Atuando pela ponta esquerda, o baixinho deu mais profundidade à seleção vinho tinto. Porém, sozinho, o ex-Santos não conseguia resolver. Nos últimos minutos, o Peru resolveu recuar suas linhas e dedicar-se em garantir o resultado. Sem afobação quando tinha a bola, os peruanos cadenciaram o jogo, a fim de ganhar tempo. Portanto, apesar das tentativas da Venezuela, o oportunismo e o comprometimento defensivo decretaram o triunfo branco e vermelho por 1 x 0.



Sequência da Copa América



A vitória simples carimbou o passaporte peruano às quartas de final da Copa América, com adversário ainda a ser definido. Por outro lado, a seleção vinho tinto está eliminada. O Estádio Nacional Mané Garrincha volta a figurar no torneio no próximo sábado (3/7), quando recebe um dos confrontos das quartas de final do torneio. A definição do duelo virá na noite desta segunda-feira (28/6), depois da partida entre Uruguai e Paraguai, pelo Grupo A.



Ficha técnica



VENEZUELA

Fariñez; Rosales (Gonzalez), Ferraresi, Villanueva e Luis Mago; Ronald Hernández, Junior Moreno, Cásseres (Martinez Torres) e Castillo (Soteldo); Savarino (Otero) e Córdova (Hurtado). Técnico: José Peseiro

Cartões amarelos: Ronald Hernández



PERU

Pedro Gallese; Aldo Corzo, Miguel Araujo, Alexander Callens (Luis Abram) e Trauco; Renato Tapía (Cartagena), Yotún, Sergio Peña e Cueva (Sandoval); Carrillo (García) e Gianluca Lapadula (Zayas). Técnico: Ricardo Gareca

Gols: Carrillo

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha - Brasília, DF

Público e renda: portões fechados

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima