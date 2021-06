Difícil de reconhecer

CB Correio Braziliense

A Seleção Brasileira entrou em campo apenas para cumprir tabela na Copa América. Tite aproveitou a classificação antecipada em primeiro lugar no Grupo A para poupar alguns jogadores, entre eles Neymar. O time foi superior ao Equador no primeiro tempo, mas não conseguiu manter o ritmo na etapa final e a partida terminou empatada em 1 x 1, ontem, no Estádio Olímpico, em Goiânia. Éder Militão, de cabeça, abriu o placar, mas Mena deixou tudo igual.

O resultado interrompeu uma sequência de 10 vitórias consecutivas do Brasil e, também, colocou fim à campanha com 100% de aproveitamento no torneio continental. O Brasil, no entanto, segue invicto na Copa América e mantém o tabu de 17 anos sem perder para o Equador.

Nas quartas de final da Copa América, o time de Tite enfrentará Chile ou Uruguai. A definição sai nesta segunda-feira. Se a Celeste vencer ou empatar com o Paraguai, escapa do confronto com o Brasil. O Equador, com o ponto somado, garantiu a quarta posição na chave com três pontos e, também, avançou para a próxima fase da competição.

Os comandados de Tite tomaram conta do meio-campo e não deram chance para o adversário no primeiro tempo. Paquetá deu o primeiro chute a gol de fora da área. Galíndez espalmou. Na sequência, o meio-campista deixou Gabigol na boa para marcar. O atacante do Flamengo se desequilibrou e chutou em cima do goleiro.

Paquetá apareceu novamente para bater com perigo da meia-lua. Em seguida, Everton Cebolinha cobrou falta do lado direito e Militão subiu alto para mandar para as redes aos 36 minutos.

No segundo tempo, o lateral-esquerdo Renan Lodi deixou o campo lesionado. Tite optou por colocar o lateral-direito Danilo na vaga. Foi por ali que o Equador chegou ao empate. Após cobrança de escanteio, houve bate-rebate e Mena apareceu livre para bater cruzado, sem chances para Alisson.

O Equador continuou ditando o ritmo no segundo tempo. O Brasil recuou e passou a ser pressionado. Tite decidiu mexer na equipe e colocou Casemiro e Vinicius Júnior nas vagas de Douglas Luiz e Firmino. O atacante quase marcou no primeiro lance em que pegou na bola. Em uma jogada de velocidade, Lucas Paquetá cruzou da esquerda e o jogador do Real Madrid tentou de carrinho, mas mandou para fora.

O Equador buscava mais o ataque. O Brasil seguia desinteressado. Everton Ribeiro e Richarlison também entraram, mas não fizeram muita diferença. Tite gesticulava à beira do gramado, pedia mais movimentação, mas o time parecia cansado e desentrosado. No final, restou a bola na área, mas sem oferecer muito perigo ao Equador.





Triunfo peruano no Estádio Mané Garrincha

O Mané Garrincha recebeu, ontem, o quinto e último jogo da fase de grupos da Copa América 2021. Venezuela e Peru entraram em campo para decidir a sobrevivência no torneio. Os Incas levaram a melhor, por 1 x 0, com gol de Carrillo, e garantiram a vaga às quartas de final.

As equipes iniciaram a disputa em ritmo lento, trocando muitos passes. O Peru tinha mais posse de bola e, aos oito minutos, Cueva arriscou de fora da área, mas para longe do gol. Tomando gosto pela partida, aos 13, os Incas quase abriram o placar. Yotún recebeu a bola sozinho dentro da grande área, finalizou mal e desperdiçou uma excelente chance. A resposta venezuelana veio em seguida. Savarino dominou à longa distância e chutou firme. Atento, Gallese mandou para escanteio.

Os peruanos voltaram ao ataque em cruzamento pela esquerda. Lapadula subiu bem, colocou a cabeça na bola, mas Fariñez foi seguro na defesa. Assim, apesar das oportunidades criadas nos primeiros 45 minutos, faltou eficiência para ambas as seleções na conclusão.

No segundo tempo, o Peru voltou dos vestiários mais atento do que o adversário e, logo aos três minutos, Carrillo inaugurou o placar, após escanteio e descuido da defesa venezuelana. A reação da seleção vinho tinto veio na sequência, em finalização de Córdova, na entrada da área. A bola passou rente ao travessão de Gallese. Apesar das tentativas da Venezuela, o oportunismo e o comprometimento defensivo decretaram o triunfo branco e vermelho por 1 x 0.

O Peru aguarda a definição do Grupo A, amanhã, para conhecer o adversário nas quartas de final. O Estádio Nacional Mané Garrincha volta a figurar no torneio no próximo sábado, quando receberá um dos confrontos da próxima fase do torneio.

