Bélgica frustra sonho de Cristiano Ronaldo

CB Correio Braziliense

(crédito: LLuis Gene/AFP)

A Bélgica venceu Portugal por 1 x 0, ontem, em Sevilha (Espanha). Com este resultado, avançou às quartas de final da Eurocopa. O gol belga que eliminou os atuais campeões do torneio continental de seleções foi marcado por Thorgan Hazard no final do primeiro tempo (42).

Agora, os belgas voltam a campo contra a Itália, na próxima sexta-feira, na cidade alemã de Munique, na luta por uma vaga nas semifinais da Euro.

Na partida das oitavas que reuniu duas seleções consideradas favoritas ao título europeu, o que se viu em Sevilha foram equipes mais preocupadas em se defender do que em atacar.

No único lance de perigo belga na primeira etapa, o meia Thorgan Hazard recebeu passe do lateral Thomas Meunier e, de fora área, acertou um belo chute que fez curva para vencer o goleiro Rui Patrício.

Em desvantagem no placar, a seleção portuguesa foi mais ofensiva na segunda etapa, na qual a equipe belga perdeu por lesão o meia De Bruyne, substituído por Mertens.

Os portugueses tiveram mais finalizações. Uma delas, de Guereirro, chegou a explodir na trave. Assim, Portugal se despede da competição europeia, com a estrela Crisitiano Ronaldo batendo vários recordes, além de deter a liderança da artilharia do torneio, com cinco gols.

República Tcheca

A República Tcheca venceu a Holanda, por 2 x 0, ontem, em Budapeste (Hungria), e passou às quartas de final da Eurocopa. Na Arena Puskas, na capital húngara, os gols tchecos foram marcados pelo volante Tomas Holes (68) e pelo atacante Patrik Schick (80), diante de um adversário que jogou a maior parte do segundo tempo com 10 em campo, após a expulsão do zagueiro Matthijs De Ligt, por colocar a mão na bola ao tentar evitar um avanço de Schick (52).

Com esta vitória, a República Tcheca enfrentará a Dinamarca, no sábado, por uma vaga nas semifinais da Eurocopa. “É formidável estarmos classificados para as quartas de final, ninguém acreditava que seríamos capazes disso contra uma equipe como a Holanda, estamos muito felizes”, descreveu o atacante Patrik Schick.