Moral elevado para Tóquio

(crédito: Divulgação/FIVB )

A Seleção Brasileira masculina de vôlei chegará aos Jogos Olímpicos de Tóquio com confiança em alta, na busca pela medalha de ouro. Com uma grande apresentação, ontem, conquistou o inédito título da Liga das Nações, com vitória, de virada, sobre a Polônia, em Rimini, na Itália, por 3 a 1, parciais de 22/25, 25/23, 25/16 e 25/14. Foi uma apresentação de gala do conjunto verde e amarelo.

A linda festa dos comandados de Carlos Schwanke ao fim do jogo mostrou o espírito de garra e união da Seleção Brasileira. Wallace foi muito bem nos saques e no ataque, sendo o destaque da decisão com 22 pontos. Maurício apareceu nos bloqueios em pontos importantes. Bruninho apresentou todo o repertório e Leal, mais uma vez, também se destacou, com 17 bolas certeiras.

Chegar a Tóquio com o moral elevado é importante, pois a Seleção caiu num grupo complicado na Olimpíada, ao lado de muitos favoritos: Rússia, Argentina, França e Estados Unidos. A Tunísia completa a chave.

O Brasil sofreu muito com o saque dos poloneses no primeiro set. Mesmo assim, conseguiu equilibrar o confronto. Na reta final, porém, depois de ter 20 a 19 e o contra-ataque, não aproveitou e viu os rivais virarem para 23 a 20. As equipes trocaram pontos sem quebras até a Polônia fechar por 25 a 22.

A Seleção Brasileira voltou mais ligada no segundo set. Soltando o braço, foi para a primeira parada técnica com 8 a 5. Os rivais se acertaram na pausa e buscaram o 9 a 9. A reação parou. Bem no saque e no bloqueio, a Seleção Brasileira logo chegou a 17 a 12. Mesmo com novo crescimento dos europeus, deu Brasil com 25 a 23.

A virada veio na terceira parcial com um grande set brasileiro. Wallace foi para o saque com 20 a 16 e o Brasil emplacou pontos em sequência, com bloqueio, no serviço e com erro de um desestabilizado rival para cravar 25 a 16. Após o início com susto, os brasileiros dominavam totalmente a partida.

O quarto set seguiu com domínio brasileiro até dois erros seguidos darem a igualdade em 7 a 7. O pedido de desafio não reverteu o ponto. Mas os poloneses erraram o saque e a pausa foi com 8 a 7 para o time de Schwanke.

Leal sacou bem e aproveitou contra-ataque para o Brasil abrir vantagem. Em erro de saque de Leon, a vantagem chegou a 16 a 12. Enquanto uma equipe vibrava, a outra baixava a guarda. Entregue em quadra, a Polônia não acertava mais nada. Com saque forte de Lucão, a Seleção chegou ao game point em 24 a 14. Com bola no chão de Wallace, enfim, o título.

Agora, o Brasil vai a Tóquio para defender o título olímpico e tentar a quarta medalha de ouro, depois das conquistas em 1992, 2004 e 2016. Antes da partida decisiva, a França obteve o terceiro lugar da Liga das Nações ao bater a Eslovênia por 3 sets a 0 (25/20, 25/18, 25/19).

Reencontros

A equipe brasileira se reencontra com o triunfo na Liga das Nações (antiga Liga Mundial), depois de ter perdido cinco vezes na final desde o último título na competição, em 2010. Na final que reuniu dois favoritos à medalha de ouro nos Jogos de Tóquio, que começam em menos de um mês (23 de julho a 8 de agosto), os atuais campeões olímpicos venceram os poloneses, que derrotaram os brasileiros nas duas últimas finais da Copa do Mundo, em 2014 e 2018.

Convocados para Tóquio

Os 12 atletas que representarão o país nos Jogos de Tóquio foram anunciados, ontem, pelo técnico da Seleção Brasileira masculina de vôlei, Renan, que ainda está em reta final de reabilitação pós-covid. A lista é composta por Bruninho e Fernando Cachopa (levantadores); Wallace e Alan (opostos); Lucão, Maurício Souza e Isac (centrais); Lucarelli, Leal, Maurício Borges e Douglas (ponteiros); e o líbero Thales. A equipe retorna ao Brasil no início do dia nesta segunda-feira e se reapresenta em 1º de julho para treinamentos em São Paulo.